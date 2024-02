Cosa succede tra Fedez e Chiara Ferragni? Il rapper è partito senza la moglie e anche la piccola Vittoria sembra essere preoccupata.

Sono settimane di rumors e indiscrezioni per i Ferragnez. Dopo i vari scandali legati all’imprenditrice digitale, il suo rapporto con il marito Fedez, per alcuni, è dato in bilico. Ma sarà davvero così? Un segnale in tal senso potrebbe essere arrivato da un recente viaggio del rapper che è partito in solitaria per Miami generando una particolare reazione da parte di sua figlia, Vittoria.

Fedez parte in solitaria a Miami: la reazione di Vittoria

Crisi o non crisi per Chiara Ferragni e Fedez? Come detto il rapper ha dato un possibile segnale in queste ore partendo in solitaria per Miami. Nelle sue storie su Instagram, l’uomo ha fatto sapere ai suoi seguaci di essere in partenza senza la famiglia a seguito.

Proprio questo particolare ha fatto parlare e nel dettaglio una reazione che l’annuncio dell’artista ha provocato in sua figlia Vittoria.

Mentre l’uomo abbracciava e coccolava i figli, la piccola Vitto, con tanto amore per il suo papà, gli ha fatto una domanda emblematica che potrebbe riflettere una “paura” in chiave presunta crisi conla Ferragni.

Vittoria, infatti, ha chiesto a suo padre: “Ma poi torni?“. Una richiesta che, in un momento diverso, rifletterebbe solo il grande sentimento della piccola per il suo genitore ma che adesso ha fatto venire qualche dubbio ai seguaci dei Ferragnez, evidentemente preoccupati per le sorti della coppia e della famiglia.

Va detto che il vaggio del cantante fa seguito a quello di Chiara che era andata, con i figli a seguito, a Portofino, senza il marito che festeggiava il compleanno di suo nonno Franco, da solo.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del rapper insieme alla simpaticissima Paloma, anche lei a tutti gli effetti componente della famiglia:

