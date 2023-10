Sospiro di sollievo per Fedez che dopo i problemi di salute e il ricovero può tornare a casa. Il rapper è stato dimesso dall’ospedale.

La voce relativa alle sue dimissioni era circolata già in mattinata, adesso arrivano anche le prime conferme. Fedez è pronto a tornare a casa dopo la paura degli ultimi giorni. Il rapper è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo 8 giorni. I medici hanno dato l’ok, evidentemente sereni riguardo le condizioni di salute attuali dell’artista, marito di Chiara Ferragni.

Fedez dimesso dall’ospedale

Fedez è stato dimesso oggi dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano e può tornare a casa. Sono queste le ultime novità che arrivano sul rapper. Da quanto riportano diversi media tra cui Adnkronos e Repubblica sono ufficiali le dimissioni del rapper che era stato ricoverato giovedì 28 settembre nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica, diretto da Marco Antonio Zappa.

Il marito di Chiara Ferragni aveva dovuto fare i conti con un’emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo sanguinamento avvenuto nella giornata di domenica 1 ottobre.

Durante la settimana di ricovero si sono alternati momenti differenti per la sua famiglia ma anche per i tanti fan che sui social speravano in aggiornamenti più frequenti.

Ad aver tranquillizato tutti nelle scorse ore era stata Chiara Ferragni che aveva risposto a qualche giornalista dicendo che il marito stava “meglio”.

Adesso il rapper può finalmente fare ritorno a casa dove ad aspettarlo ci saranno anche i figli Leone e Vittoria, sicuramente in agitazione per non aver visto il papà per tutto questo tempo, almeno non tra le solite mura domestiche.

Di seguito, invece, quello che era stato l’ultimo post Instagram del rapper prima dei problemi di salute:

