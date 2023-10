Una serata di sorrisi e di festa per Federico Fashion Style che ha celebrato il suo 34esimo compleanno in modo davvero speciale.

Tanti auguri a Federico Fashion Style che nelle scorse ore ha celebrato il suo 34esimo compleanno. Il parrucchiere dei vip ha scelto di lasciarsi alle spalle i momenti difficili degli ultimi mesi e trascorrere una serata di sorrisi e gioia. Sui social, le foto del party dove, ovviamente, è stato assoluto protagonista, dal look alla torta gigantesca.

Federico Fashion Style festeggia 34 anni

Federico ha avuto modo, come detto, di trascorrere una bellissima serata con tantissima gente in Puglia. Il parrucchiere dei vip, infatti, ha scelto, come lui stesso dichiarato e mostrato, Lo Smeraldo, a Canosa. Si tratta di una location speciale dove vengono fatti ricevimenti ed eventi lussuosissimi, solitamente per Royal Wedding.

A quanto pare Lauri aveva pensato a tutto: in primi al suo outfit: una maglia in rete di metallo color argento e pantaloni neri. Con lui c’era anche quello che lui stesso ha definito il “suo super team”, composto da Fabio, Filippo e Ambrogio.

Non potevano mancare le bollicini come anche una torta decisamente ad effetto. Nelle stories di Lauri, infatti, ecco il super dolce davvero molto grande (alto in realtà), degno di un vero reale.

Per il parrucchiere dei vip anche il momento del discorso. Salito sopra un palco, Federico ha detto: “Alle feste si va per divertirsi perché veniamo già da tanti momenti difficili e dobbiamo mettere le cose brutte alle spalle”.

Insomma, l’esperto di stile ha invitato i presenti a ridere e gioire insieme a lui con brindisi e danze scatenate. Indubbiamente un momento di relax dopo il periodo negativo passato a causa dell’addio con la sua ex e le questioni legate all’affidamento della figlia.

Di seguito anche un post Instagram del parrucchiere proprio in occasione del compleanno:

