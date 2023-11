Scintille tra Fedez e i politici presenti all’evento organizzato a Milano per le donazioni di sangue. Ecco cosa è successo.

Aveva annunciato la sua presenza per un evento da lui organizzato in Piazza Duomo a Milano per le donazioni del sangue e così è stato. Fedez ha detto presente ma oltre a lui c’erano anche alcuni politici che sono stati invitati e con i quali ci sono state scintille a distanza. Tra questi anche Romano La Russa con cui il rapper ha avuto un botta e risposta non certo leggero.

Fedez, scontro con Romano La Russa

Fedez, nella giornata di sabato 18 novembre, si è trovato come annunciato in Piazza Duomo a Milano per promuovere la donazione del sangue. Come lui, però, erano presenti alcuni degli esponenti della Regione Lombardia, gli assessori Romano La Russa ed Elena Lucchini, invitati per l’occasione.

Rispondendo alle domande dei cronisti sul fatto che si sia allontanato proprio durante il discorso dei politici, il rapper ha fatto intendere che sia stata una mossa voluta: “C’è’ tanta bella gente, non ho capito il senso della sua presenza. Io il signor La Russa non l’ho mai visto coinvolto e nemmeno la signora Lucchini, che ha detto che stava pensando di organizzare un evento”, ha spiegato soffermando su La Russa in particolare.

Parole che hanno subito ricevuto una dura replica del diretto interessato: “Polemica con Fedez? Sono qui perché sono stato invitato dai donatori di sangue e sono felice e orgoglioso di esserci. Di altri non mi può interessare e soprattutto quando si tratta di omuncoli“.

E ancora: “Lui pensa di avere fatto un atto eroico, in realtà è stato un segno di maleducazione nei confronti dei presidenti e di tutte le associazioni. Lo ringrazio per l’opera di questa giornata però non si è comportato bene. Lui ha scoperto solo oggi Avis perché ne ha avuto bisogno, c’è chi invece da sempre dedica la sua vita a questo. Non è un gesto d’amore verso i donatori”, le parole di La Russa riprese da TgCom24.

A questo punto, via social, è arrivato l’ulteriore risposta del rapper: “Vieni a fare il comizio ad un evento benefico a cui non hai lavorato 1 minuto nemmeno per sbaglio giusto per attestarti meriti che non hai e per fare 10 minuti di propaganda per poi andartene di fretta perché hai altro da fare. Ha ragione La Russa sono piccolo di fronte a questi grandi politicanti. Ciao Romano un saluto (non romano)”. Il tutto seguito da una emoticon di un bacio.

Di seguito anche l’ultima replica del rapper su X con un post su La Russa:

Vieni a fare il comizio ad un evento benefico a cui non hai lavorato 1 minuto nemmeno per sbaglio giusto per attestarti meriti che non hai e per fare 10 minuti di propaganda per poi andartene di fretta perché hai altro da fare.

Ha ragione La Russa sono piccolo di fronte a questi… https://t.co/Ij8jUY0TK0 — Fedez (@Fedez) November 18, 2023

