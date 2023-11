Un messaggio per Giulia Cecchettin e una promessa: crescere il suo figlio maschio nel modo migliore. Parla Aurora Ramazzotti.

Il caso della ragazza scomparsa e poi ritrovata morta, Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, ha sconvolto l’Italia intera. Non sono rimaste indifferenti anche le mamme del mondo dello spettacolo ed in particolare, nelle ultime ore, Aurora Ramazzotti che con una storia molto sentita su Instagram ha voluto fare una promessa alla compianta giovane 22enne.

Aurora Ramazzotti, la promessa per Giulia Cecchettin

Come detto, attravero una storia su Instagram, la Ramazzotti ha sottolineato come, nel suo ruolo di madre, proverà a fare del suo meglio per crescere il suo figlio maschio al fine che non si verifichino casi come quello tra la Cecchettin e l’ex fidanzato.

“Crescere un figlio maschio in questo mondo è un compito che mi terrorizza”, ha ammesso Aurora. “Ho paura di non essere in grado di allontanarlo dalle infide norme di questa società malata che ancora è cieca davanti all’evidenza. Davanti alla morte. Ho paura di girare lo sguardo quando mi si presentano i segnali accecata anche io dall’abitudine. Ho paura”.

Nel finire del suo messaggio, poi, rivolgendosi direttamente alla ragazza trovata morta: “Giulia il mio cuore piange per te e per la tua famiglia. Farò del mio meglio, te lo prometto“.

Gli altri messaggi per GIulia

Tra gli altri volti del mondo dello spettacolo e della tv che hanno voluto mandare un messaggio in ricordo della compianta giovane ragazza spicca anche il post Instagram di Nunzia De Girolamo che ha condiviso una foto molto tenera di Giulia con sua madre e alcune frasi significative. “[…] Cresciamo le nostre figlie con cura e sacrificio. Interrogandoci ogni giorno se stiamo facendo la cosa giusta. Pregando di poterle essere sempre accanto per proteggerle e accompagnarle nel cammino della vita. Fino alla fine. Poi arriva un uomo che confonde una relazione affettiva con il possesso. Che decide che il suo desiderio vale più della sua vita. E improvvisamente tutto l’amore di cui tu sei stata capace finisce in un gelido lago. Quell’amore si chiama figlia. Quella figlia si chiama vita. Ciao Giulia”.

