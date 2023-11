L’annuncio di Fedez in vista del prossimo 18 novembre: il rapper in piazza Duomo per una causa molto importante. Le parole.

“Devo dire grazie ai donatori di sangue. Senza di loro non sarei qui”. Erano state queste le prime parole di Fedez dopo le dimissioni dall’ospedale a seguito dell’emorragia che lo aveva colpito e costretto ad una doppia trasfusione. Un grazie, quello dell’artista, confermato poi anche con i gesti. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, si è subito messo in movimento per dare una mano all’intero sistema per le donazioni e oggi ha annunciato di essere pronto a scendere in piazza, al Duomo a Milano, con l’Avis, il prossimo sabato 18 novembre 2023.

Fedez in piazza Duomo con l’Avis

Attraverso le sue stories su Instagram, Fedez ha voluto dare rilievo ad un evento molto importante che si terrà sabato 18 novembre a Milano, in piazza Duomo, dal titolo “Dona il sangue, salva la vita”.

Il rapper, dopo i noti problemi di salute, infatti, ha voluto sensibilizzare tutti i suoi seguaci sul tema delle donazioni di sangue che, a tutti gli effetti, gli hanno permesso di riprendersi dopo i guai avuti. “Questo sabato la fondazione Fedez insieme al Civis ha deciso di fare un evento in piazza del Duomo sia per sensibilizzare sulla donazione di sangue sia per raccogliere sangue”, ha spiegato l’artista.

Dopo aver spiegato come funzionerà anche la fase di prenotazione e donazione, il rapper ha ribadito quanto sia importante per lui questo argomento che gli ha permesso di essere vivo e di “abbracciare i miei figli”

L’evento mira, dunque, a coinvolgere la cittadinanza italiana ma, soprattutto, le nuove generazioni, spesso meno propense a donare sangue, almeno stando ai recenti dati nazionali raccolti.

Di seguito anche il post Instagram con l’evento:

