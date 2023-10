Arriva via social un messaggio di Fedez ai fan in vista della sua prossima ospitata in tv. Il rapper parlerà di argomenti per lui molto tosti.

Grande attesa per la presenza di Fedez a ‘Che Tempo Che Fa‘ con Fabio Fazio domenica 29 ottobre sul Nove. Il rapper sarà ospite del programma e avrà occasione di affrontare diversi argomenti tra cui, sicuramente, anche le sue recenti condizioni di salute che hanno preoccupato tutto il mondo dello spettacolo. Su Instagram, in vista proprio dell’intervista, il marito di Chiara Ferragni ha tenuto a fare delle precisazioni mettendo le mani avanti su cosa potrebbe accadere.

Fedez a Che Tempo Che Fa: l’anticipazione

Federico, con alcune stories su Instagram, ha voluto anticipare qualcosa dei temi di cui parlerà a ‘Che Tempo Che Fa’ con Fazio. In tal senso spiccano le parole sulla sua salute.

“Sarà un’intervista in cui parlerò di un tema molto importante per me, di cose di cui non ho mai parlato in pubblico, sono parecchio agitato”, ha detto. “Dovrebbe essere intorno alle 22”, ha aggiunto il rapper prima di cercare di mettere le mani avanti per non far preoccupare senza motivo le persone che guarderanno la puntata odierna del programm. “Ci tengo a fare una piccola premessa, a mettere le mani avanti: è possibile che durante l’intervista quando parlo di certe cose che mi sono successe mi parta il balbettio. Se mi vedrete balbettare non preoccupatevi, sto bene. Solo che parlare di certe cose mi fa parlare a scatti ogni tanto. Ma è tutto normale”.

A questo punto staremo a vedere come andrà l’intervista e quali argomenti il rapper toccherà. La speranza è che qualsiasi cosa possa dire non sia troppo forte per lui e che l’emotività non prenda il sopravvento.

Di seguito anche il post del programma con l’annuncio dell’ospitata del rapper:

