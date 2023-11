L’auto di Fedez a confronto con quella della sua assistente Eleonora. L’ultimo video virale sul web fa discutere: ecco perché.

Quando si parla di Fedez e in generale dei Ferragnez, si sa, la polemica è dietro l’angolo. Ecco perché non c’è da stupirsi se un recente filmato che vede protagonista il rapper e la sua auto abbiano destato grande clamore. Sul web, precisamente da TikTok, infatti, è diventato virale un video nel quale si vede la vettura del marito di Chiara Ferragni “messa a confronto” con quella della sua assistente…

Fedez, Ferrari vs Smart

Mentre Chiara Ferragni è in India per un viaggio di piacere, ma sicuramente anche di lavoro, Fedez si trova a casa a Milano e si diverte tra figli e lavoro. Nelle ultime stories social pubblicate dal rapper si è vista la sua assistente Eleonora Sesana, tornata anche in queste ore protagonista di un particolare video.

Infatti, su TikTok in modo particolare, è diventato virale un filmato nel quale il rapper la inquadra mentre scende dalla sua auto. Fin qui nulla di male, se non fosse che la vettura della donna, una Smart, venga parcheggiata accanto a quella dell’artista, una Ferrari!

Proprio questo “confronto”, sicuramente non voluto e non al centro delle intenzioni del rapper, ha generato grande polemica.

Il filmato diventato virale, infatti, non solo pone l’accento sulla differenza delle due auto ma sottolinea anche con una canzoncina che una è la macchina del capo e l’altra no.

In molti su TikTok hanno commentato il filmato in modo piuttosto critico: “Ma ti sembra proprio il caso di far vedere che sei ricco in questo modo?”, “Ma la cattiveria di non coprire la targa dell’assistente?”, “Comprale una macchina diversa”. “Pagala di più Federico”.

Sono questi alcuni dei commenti che si possono leggere sotto il filmato pubblicato da una pagina ce segue i Ferragnez e anche da altri utenti. Vedremo se Federico vorrà rispondere in qualche modo oppure no.

Di seguito anche il post su TikTok con le immagini di cui vi abbiamo parlato e i vari commenti del web:

