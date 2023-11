A ‘Muschio Selvaggio’, Fedez ha lanciato una frecciatina evidente all’ex amico e collega del podcast, Luis Sal. Ecco cosa ha detto.

Non si parlava della loro amicizia finita da tempo, ma nel corso dell’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’. Fedez è tornato a pungere Luis Sal. I due avevano litigato con tanto di botta e risposta social andati avanti per diversi giorni. Ora, il rapper è tornato sulla famosa querelle con una stoccata che non è passata inosservata.

Fedez, la frecciata a Luis Sal

Nel corso dell’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’, parlando con l’ospite Stefano Bandecchi, Fedez non ha fatto mancare alcuni passaggi piccanti dove sono sembrate chiare almeno due frecciatine all’ex amico e collega Luis Sal.

I due, come noto, si erano scontrati su diversi argomenti, anche il lato economico. Ed è proprio prendendo spunto dalle frasi del suo ospite che il rapper ha precisato: “Sì, questo programma si fa assolutamente senza soldi. A volte li guadagna anche chi non lo fa“. Il riferimento pare evidente all’ex collega che, seppur non compaia più nel podcast, evidentemente continua ad usufruire di alcuni benefit economici.

Poi, come se non bastasse, il marito di Chiara Ferragni ha ulteriormente rincarato la dose. Questa volta scegliendo i “ringraziamenti” a chi, di fatto, ha preso il posto di Sal dopo la tempesta.

“Posso dire una cosa? Voglio ringraziare Davide Marra perché avere una persona al mio fianco che lavora è incredibile. Non succede sempre”, il commento di Federico.

Di seguito anche alcuni post su TikTok di un utente che ha riportato le parti in questione relative alle frecciatine del rapper per Luis Sal:

