Sfogo di Mirko Brunetti al Grande Fratello dopo il confronto con Perla Vatiero. Il concorrente è scoppiato a piangere.

Neppure i compagni sono riusciti a tranquillizzarlo. Mirko Brunetti, al Grande Fratello, è rimasto piuttosto scosso dal confronto con l’ex Perla Vatiero, avuto nel corso dell’ultima puntata andata in onda. La ragazza, con cui ha preso parte a Temptation Island prima dell’addio e della storia con la tentatrice Greta, entrerà nella Casa più in là e per il momento i due hanno iniziato a confrontarsi sul loro rapporto.

Mirko in lacrime per Perla al GF

Dopo il confronto avuto in puntata, a distanza, Mirko non ha retto all’emozione e, terminata la diretta del GF di lunedì notte, è scoppiato a piangere in giardino insieme agli altri concorrenti.

“Spero che Greta non ci rimanga male, ma io con Perla ci sono cresciuto siamo diventati grandi insieme”, ha detto il ragazzo parlando della ex tentatrice di Temptation Island e della donna con cui, invece, era entrato nel reality.

“Alla fine lo accetti sai che le relazioni non possono andare avanti. Non era il momento giusto, però sono cose che ti rimangono dentro, anche riuscire a riappacificarsi. Io ho sempre difeso Greta però ad un certo punto mi sono reso conto che non dovevo andare contro Perla a prescindere. Difendere l’amore che c’è stato non significa andare contro nessuno, spero che Greta capisca il discorso che ho fatto”.

Mirko ha poi aggiunto altri dettagli del rapporto suo e di Perla: “Era un confronto che così non avevamo mai avuto”, ha spiegato sul faccia a faccia a distanza con la ex. “Siamo stati st**nzi a farci del male negli ultimi mesi. Mi emoziono perché ripenso a quello che siamo stati. L’amore è stato forte, ci siamo conosciuti che avevamo 13 anni, alla fine devi accettare quando una cosa non va. Sono contento che lei abbia capito e abbia fatto dei passi in avanti l’ho vista proprio bene dagli occhi”.

Perla dovrebbe entrare nella Casa nei prossimi giorni. Per molti i due potrebbero anche rimettersi insieme.

