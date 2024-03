Il figlio di Fedez, Leone, ha vinto un premio speciale. Il rapper ha condiviso con orgoglio il traguardo del figlio e ha fatto ironia.

La crisi con Chiara Ferragni non sta impedendo a Fedez di trascorrere del tempo in modo molto felice con i suoi figli. In particolare, in queste ore, il rapper ha condiviso una storia su Instagram per festeggiare l’ultimo traguardo raggiunto dal piccolo Leone che ha ricevuto un bellissimo premio.

Fedez, il premio di Leone

Fedez ha pubblicato in queste ore una storia su Instagram per festeggiare il traguardo raggiunto da suo figlio Leone. Infatti, il rapper ha spiegato che il piccolo abbia ricevuto il “Premio gentilezza“.

Si tratta di un attestato “Superstar Awards”. “Congratulazione Leone per essere sempre stato un amico gentile. Complimenti”, si legge dal diploma e dalla foto condivisa dal rapper.

Proseguendo poi nel suo commento da padre orgoglioso e molto ironico, il marito della Ferragni ha aggiunto: “Quando tuo figlio vince il premio gentilezza a scuola. Praticamente è il contrario del papà“.

Successivamente, il rapper ha fatto vedere di aver portato proprio Leone a fare sport ed in particolare a fare tennis. Simpatico anche il messaggio in cui fa riferimento alle abilità del figlio che possono “mettere paura” al campionissimo Jannik Sinner, taggato proprio nella storia da Federico.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della famiglia Ferragnez al completo prima che si scatenasse, in modo ufficiale, la crisi:

La crisi con Chiara: gli aggiornamenti

Al netto dell’amore e del tempo che Federico sta riuscendo a trascorrere con i suoi figli, la situazione con la moglie Chiara, ancora, non trova una soluzione.

Nelle ultime ore era stata proprio la Ferragni a dare qualche aggiornamento. Nel dettaglio, l’imprenditrice digitale aveva spiegato, di fatto, che la separazione o allontanamento attuale non dipendesse da lei: “Purtroppo non è una mia scelta”, le sue parole ad un utente che le aveva sottolineato che lei e Federico stanno benissimo insieme e che sarebbero dovuti stare uniti.

