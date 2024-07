Fedez avvistato a Milano con Taylor Mega dopo la separazione da Chiara Ferragni. Dettagli sull’incontro e le reazioni.

Fedez si frequenta con Taylor Mega, ex di Tony Effe, che si frequentava con Chiara Ferragni. Queste sono le voci che negli ultimi mesi hanno fatto girare la testa ai fan degli ex Ferragnez. Ma dopo qualche settimana le voci di una ipotetica relazione tra Chiara e Tony Effe si erano affievolite, così come quelle tra Fedez e Taylor Mega, o almeno fino ad oggi.

Infatti, negli ultimi giorni il rapper è stato nuovamente beccato in compagnia di Taylor Mega. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Fedez e Taylor Mega: la foto dei paparazzi

Nonostante la fine del matrimonio, le tensioni tra Fedez e Chiara Ferragni sembrano non placarsi. I due non perdono occasione per lanciarsi frecciatine a distanza, e l’ultima apparizione di Fedez con Taylor Mega non ha fatto eccezione. L’influencer, già conosciuta per le sue relazioni passate con personaggi noti come Flavio Briatore e per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha attirato l’attenzione dei paparazzi.

La serata milanese ha avuto inizio con una cena all’esclusivo Casa Cipriani e si è conclusa a casa di Del Vecchio, erede di Luxottica. L’atmosfera rilassata e l’amicizia tra i presenti hanno sollevato domande sulla natura del rapporto tra Fedez e Taylor Mega. I due erano già stati oggetto di rumors in passato, con Chiara Ferragni che aveva bloccato Mega su Instagram.

Fedez tra Taylor Mega e Garance Authié

Il mondo delle collaborazioni musicali e delle amicizie di Fedez sembra essere intricato. Tony Effe, ex fidanzato di Taylor Mega e amico di Fedez, ha rifiutato una proposta di collaborazione musicale con il rapper, preferendogli Gaia.

Questa decisione, insieme alle tensioni derivanti dai conflitti con altri artisti come Naska, ha complicato ulteriormente i rapporti tra Fedez e il suo vecchio amico.

Dopo l’ultima segnalazione che vede Fedez in compagnia di Taylor Mega, i fan del rapper si chiedono se sia finita la storia con la modella francese Garance Authié.

Di certo per Federico si prospetta un’estate interessante e piena di colpi di scena.

