Fedez è indagato per rissa ai danni di Cristiano Iovino, ma il rischio più grande è l’affidamento dei figli. Le parole dell’avvocato.

Le cose si mettono male per Fedez che nelle ultime ore è rimasto coinvolto nello scandalo della presunta rissa ai danni di Cristiano Iovino. Secondo le voci che stanno circolando sul web, il rapper sarebbe coinvolto nella rissa, e nella giornata di ieri 13 maggio è uscita la notizia che è stato anche denunciato per rissa.

Ma cosa rischia il rapper? Con la denuncia Federico Lucia rischia grosso, soprattutto considerando la causa di separazione da Chiara Ferragni. Ma l’avvocato Antonio Scarnera ha rivelato quali sono le possibili conseguenze della denuncia.

L’avvocato rivela cosa rischia Fedez con la denuncia

L’avvocato Antonio Scarnera, intervistato da Leggo, ha rivelato che per Fedez potrebbero arrivare conseguenze molto spiacevoli a causa della denuncia. Questo soprattutto in relazione ad un’eventuale causa di separazione con l’ex moglie Chiara Ferragni.

“Se effettivamente indagato e il procedimento penale non si concludesse con un’archiviazione rapida, l’affidamento dei figli potrebbe essere a rischio” annuncia l’avvocato Scarnera.

Aggiunge, inoltre, che in caso di separazione non consensuale, Chiara Ferragni potrebbe persino richiedere l’affidamento esclusivo dei figli.

L’avvocato, inoltre, spiega che “Il giudice per l’affidamento esclusivo della prole valuta come presupposti la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri concernenti la potestà da parte dell’altro genitore, nonché che quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole nei confronti della prole, qualsivoglia circostanza che renderebbe l’affidamento condiviso pregiudizievole per il figlio. Inoltre, l’affidamento condiviso potrebbe essere escluso dal giudice nel caso in cui il genitore abbia contrasti con il figlio, abbia una condizione di vita anomala e lontana dalla morale comune“.

La questione dell’affido tra Chiara Ferragni e Fedez

L’avvocato ha anche spiegato che “Sull’affidamento la prassi è quella che uno dei genitori chiede l’affidamento esclusivo ma il giudice può disporlo anche d’ufficio nei casi in cui ritenga che uno dei due genitori non sia, a parere del giudicante, in grado di crescere adeguatamente la prole“.

Anche Chiara Ferragni non si trova in una buona posizione, considerando l’indagine per truffa in cui è coinvolta in seguito allo scandalo del pandoro Balocco.

