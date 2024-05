Doppia dedica di Fedez per una persona a lui tanto cara. Il rapper ha stupito tutti con delle frasi forti che non riguardano Chiara Ferragni…

Una frase è bastata a Fedez per far parlare di sé. “Auguri amore mio”, peccato che non fosse riferita a Chiara Ferragni e neppure ad un’altra ipotetica fidanzata. Il rapper ha dedicato due messaggi significativi alla sua cara amica Donatella Versace, nel giorno del suo compleanno. Per la stilista, parole al miele che confermano l’ottimo rapporto.

Fedez, la dedica speciale

Attraverso alcune stories su Instagram, Fedez ha voluto fare gli auguri di compleanno a Donatella Versace. La stilista, infatti, è una sua cara amica e il rapper non le ha fatto mancare una dedica decisamente speciale definendola “amore mio“. L’artista ha usato parole importanti, specie se si pensa al fatto che a livello sentimentale la storia con Chiara Ferragni è ormai ad un punto di non ritorno.

Ad ogni modo Federico ha scritto con tanto di foto che lo ritrae con la Versace e con una famosa modella: “Auguri amore mio. Ovviamente sto parlando di Donatella Versace”. E ancora: “Sempre al tuo fianco, così come tu lo sei stata con me”.

L’amica Donatella sempre al suo fianco

Il rapporto con la Versace è ben noto a chi segue le vicende del rapper. Infatti, in passato, quando era scoppiato il caso della crisi con la Ferragni, era stato lo stesso Federico a sottolineare come la stilista gli era stato accanto e come, forse, fosse stata anche l’unica persona a sostenerlo in ogni momento e in ogni difficoltà.

Questa doppia dedica per il suo compleanno conferma la stima e l’affetto tra il rapper e la Versace che, come si vede anche in altre stories, è ormai una di casa anche con i bimbi e la cagnolina Paloma.

Di seguito anche un recente post Instagram del rapper con la stilista:

