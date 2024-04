Dichiarazione inaspettata di Fedez che ha generato non poco clamore. Peccato che le cose non stessero esattamente come affermato dal rapper…

Da quando si è allontanato dalle vicende “rosa” relative alla sua crisi con Chiara Ferragni, Fedez è tornato ad essere decisamente esuberate e sopra le righe. Vedere per credere quanto “combinato” nelle ultime ore. Il rapper, infatti, si è annunciato come Ceo di Versace ma, in realtà, le cose non stanno proprio così. Anzi…

Fedez: “Sono il nuovo Ceo di Versace”

Attraverso le sue stories Instagram, Federico ha deciso di sorprendere tutti facendo un annuncio decisamente inedito che generato non poco stupore. “Sono ufficialmente il nuovo Ceo di Versace. Grazie Donatella Versace per la fiducia”.

Sono state queste le parole usate dal rapper con tanto di foto ad accompagnare la scritta che lo vede insieme alla stilista e imprenditrice e ad alcuni componenti del suo staff.

I due sono amici da tempo e la storia social del rapper ha lasciato tutti davvero basiti ma in realtà le cose non erano esattamente come affermato dal ragazzo…

La spiegazione

Con un’altra storia su Instagram, infatti, Fedez ha spiegato che fosse tutto uno scherzo: “Ragazzi, prima che il titolo in borsa di Versace crolli per colpa mia…Stavamo scherzando, non sono il Ceo di Versace, anzi saluto Emmanuel (Ginztburger, ndr) il vero Ceo”, ha detto il rapper.

Insomma, si è trattato solo di uno scherzo a conferma della grande amicizia e stima tra lui e Donatella Versace che, tra le altre cose, è stata una di quelle persone che maggiormente sono rimaste accanto all’artista nel momento di peggiore crisi con la Ferragni.

Staremo a vedere se la brava Donatella vorrà commentare questa sparata di Federico e se la prenderà con ironia senza dire nulla.

Di seguito anche un recente post Instagram del rapper di ritorno dal suo viaggio in California:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG