Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi genitori tris: arriva un nuovo bebé

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi pronti ad allargare la famiglia: dopo i due figli Deva e Lena sono ora pronti ad accogliere un terzo bebè. A rivelarlo in esclusiva al settimanale Chi la stessa Veronica Ciardi, ex Gieffina e neo-sposina innamoratissima del suo campione europeo che ha anche raccontato di aver ricevuto la prima proposta di matrimonio da Bernardeschi due anni fa. Federico Bernarderschi, infatti, avrebbe voluto sposare Veronica in passato ma insieme hanno deciso di attendere tempi migliori di modo da affrontare sempre insieme tutte le loro paure.

Ora Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si preparano dunque a diventare genitori tris. Dopo i festeggiamenti per il loro matrimonio, del quale si è molto discusso sui social, si concentrano sulla famiglia che presto si allargherà. Veronica Ciardi negli ultimi giorni è tornata in auge sui Social anche per un secondo motivo: i rapporti con Sarah Nile.

Le due ex Gieffine unitissime ai tempi del Grande Fratello sarebbero rimaste amiche anche a seguito della partecipazione al programma. Di recente, tuttavia, i rapporti tra le due si sarebbero molto raffreddati. Per questo, il giorno del matrimonio di Veronica Ciardi abbiamo assistito ad un durissimo sfogo di Sarah contro la sposa. Sarah si è molto offesa per non essere stata invitata al matrimonio, e di conseguenza ha pubblicato non poche chat private a suo favore. Risultato? Amicizia interrotta e niente più follow su Instagram. Tra Veronica Ciardi e Sarah Nile l’amicizia potrebbe essersi rovinata per sempre.

Non sembra risentire troppo Veronica, che al momento continua imperterrita per la sua strada, felicissima del matrimonio con il suo grande amore e delle soddisfazioni, gioie ed emozioni uniche e quotidiane che la sua famiglia sa donarle. Ora non ci resta che attendere e scoprirne di più: il terzo bebè di Federico Bernardeschi sarà maschio o femmina?