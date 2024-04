Un triste messaggio per Federica Pellegrini che ha annunciato una brutta perdita nella “sua famiglia”. Le parole sui social.

Mamma super impegnata per la piccola Matilda ma anche per gli altri piccoli di casa, cani e gatti. Parliamo di Federica Pellegrini che in queste ore ha dovuto annunciare una terribile notizia che riguarda appunto questi ultimi. La Divina, infatti, ha perso il suoi felino storico, Neve, morto dopo 17 anni in casa.

Il lutto di Federica Pellegrini

Come ben noto, la Pellegrini che di recente ha messo al mondo la sua prima figlia, Matilda, aveva già una famiglia molto numerosa composta, oltre che dal marito, Matteo Giunta, anche dai suoi animali domestici. Tanti, infatti, i cagnolini e i gatti della Divina che, purtroppo, in queste ore hanno dovuto fare i conti con una terribile defezione.

L’ex campionessa del nuoto, infatti, ha annunciato la morte di Neve, il suo gatto storico che stava con lei da ben 17 anni.

La dolce dedica social commuove tutti

Federica ha pubblicato un lungo post Instagram con una serie di foto del felino accompagnate da una emozionante dedica.

“17 anni sono tanti…raccontano una vita insieme…”, ha scritto la Pellegrini nella didascalia del contenuto social. Ci mancherai Piccolo Neve. Avete fatto appena in tempo a conoscervi…Salutaci Mafalda (stai attentooooo!!!)”.

Sono state queste le parole della donna che hanno fortemente emozionati i seguaci social. Diversi utenti, infatti, hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio per la perdita. “Che tristezza, quando stanno così tanto con noi diventano parte integrante della famiglia”, ha scritto un utente. “Mi dispiace, capisco il dolore”, ha detto un altro. “Ora sarà lassù a guardarvi e a proteggervi tutti”, ha, invece, commentato un altro seguace della Divina che si conferma molto amata e apprezzata dal pubblico di Instagram.

Di seguito anche il post Instagram della Divina in ricordo del suo amico a quattro zampe:

