Potrebbe esserci anche Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle anche se in Rai, sembra, che qualcuno abbia storto il naso…

Da quanto è tornato ufficialmente un “uomo libero”, Fabrizio Corona ha ripreso alla grandissima il suo lavoro con tanto di ospitate in tv. Prima a Belve su Rai 2 come ospite di Francesca Fagnani, poi a Domenica In con Mara Venier. Ora un’altra voce lo vorrebbe come ballerino a Ballando con le Stelle anche se alla tv di Stato non tutti sarebbero contenti…

Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle? Cosa filtra

Come detto, dopo le ospitate show a Belve e a Domenica In, Fabrizio Corona potrebbe tornare di nuovo in un programma Rai. Questa volta negli studi di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci come “ballerino per una notte”.

A riportare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo per Oggi: “Nei corridoi di Mamma Rai è più di un’ipotesi il suo ingaggio nel ruolo di ballerino per una notte”, si legge in riferimento al dance show di Milly Carlucci a proposito dell’ex re dei paparazzi come ballerino per una serata. Possibilità che, da quanto si apprende, non troverebbe tutti favorevoli.

Infatti, ci sarebbero degli ostacoli e persino dei veti alla partecipazione di Corona allo show. Nonostante questo, però, pare che la presenza dell’uomo potrebbe essere agevolata da un potente agente televisivo che ha chiuso con alcuni dei suoi noti assistiti contratti importanti. Non solo. Tutti questi contratti sarebbero proprio per questa imminente edizione di Ballando.

A questo punto, in attesa di conferme o smentite, non resta che attendere la partenza della trasmissione. Lo show avrà avvio su Rai 1 sabato 21 ottobre e presto potrebbero arrivare comunicazioni ufficiali su eventuali ospiti.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex re dei paparazzi in occasione dell’ospitata fatta a Belve:

