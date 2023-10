Dopo Londra e Parigi, Barbara D’Urso torna in Italia e lo fa “col cuore” ma anche con una gaffe epica che non è passata inosservata.

“Sono tornata. Sono tornata a casa”, il tutto “col cuore”. Parole di Barbara D’Urso, che dopo aver trascorso diverse settimane a Londra e poi aver passato dei giorni a Parigi, ha fatto ritorno in Italia. Per annunciarlo, la conduttrice ha scelto un video condiviso sul proprio profilo Instagram dove, però, in tanti si sono accorti di un errore. Una vera e propria gaffe…

Barbara D’Urso tornata in Italia: gaffe nel video social

La D’Urso si è mostrata nel video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram annunciando appunto di essere tornata a casa. Simpatico e immancabile anche l’hashtag “col cuore”.

Carmelita è sembrata spensierata e sorridente. Forse anche un po’ troppo visto il contenuto del filmato da lei condiviso. Infatti, tantissimi utenti non hanno potuto fare a meno di notare un gravissimo errore nelle immagini. Una vera gaffe fatta dalla presenatrice.

Cosa è successo? Tra le immagini della clip pubblicata si vede la bella Barbara attraversare la strada. Nulla di male se non fosse che la donna stia passando col semaforo palesemente rosso.

“Barbara ti rendi conto che stai passando con il semaforo rosso?”, le ha fatto notare un utente in modo gentile: “Ma non ci credo, che gaffe!”, ha scritto un altro. “Ben tornata ma attenta però che il semaforo è rosso”.

Chissà se la conduttrice vorrà dire qualcosa sul tema o lascerà che tutto passi nelle prossime ore.

Di seguito il post Instagram di Carmelita dove è possibile vedere la “caduta” con l’attraversamento col semaforo rosso e i vari commenti di fan e non solo:

