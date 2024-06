L’ex allieva di Saranno Famosi, Monica Hill, è convolata a nozze con Giorgio Secco. Le foto del matrimonio da favola.

Era il 2001 quando il nome di Monica Hill diventava famoso in tutta Italia grazie al talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Saranno Famosi. Da allora la cantante ne ha fatto di strada, sia come corista che come solista, e nei giorni scorsi ha coronato il suo sogno d’amore. La cantante, infatti, ha sposato il suo compagno, Giorgio Secco.

Scopriamo tutti i dettagli delle nozze.

Monica Hill: matrimonio da favola con Giorgio Secco

La famosa cantante Monica Hill ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto del suo matrimonio.

Sotto al post scrive una dolce dedica: “L’amore, mentre la vita ci incalza, è semplicemente un’onda alta sopra le onde. “E quelle onde, noi Giorgio Secco le sappiamo davvero cavalcare bene. Il tempo passa, succedono mille cose e non è poi così facile imparare dai propri errori e crescere diventando persone migliori. Ma se mi chiedessero qual è la cosa più importante che la vita mi ha insegnato, io risponderei “ad essere coraggiosa“.

La cantante scrive ancora: “Che si può essere felici solo con una certa dose di coraggio ed incoscienza. Grazie a chi ci capisce, a chi è con noi, a chi ci vuole bene veramente. La vita ci sa dare grandi batoste, ma a volte sa anche essere molto gentile. Viva l’amore sempre“.

La vita sentimentale di Monica Hill

Per l’ex allieva di Saranno Famosi questo è il secondo matrimonio. Infatti, in passato la cantante aveva sposato Andrea Morelli, chitarrista di Cesare Cremonini.

I due, tuttavia, si sono separati e più tardi Monica Hill ha ritrovato l’amore con quello che da poche ore è diventato suo marito, Giorgio Secco, anche lui attivo nel mondo della musica come chitarrista.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG