Dopo il terribile incidente subito, Eva Henger ha raccontato come siano le sue condizioni attuali e non ha nascosto delle brutte conseguenze.

Era il 2022 quando Eva Henger è stata vittima di un terribile incidente stradale nel quale hanno perso la vita anche due persone. La donna si è salvata ma le gravi ferite riportate e la annessa riabilitazione non sono state semplici. A parlarne è stata la diretta interessata, ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’.

Eva Henger, i danni dopo l’incidente

“In vita mia ho sempre fatto palestra anche in maniera maniacale. Poi ho avuto questo brutto incidente e sono rimasta leggermente zoppa”, ha svelato con grande emozione e commozione la Henger rivolgendosi alla padrona di casa Monica Setta.

L’ex attrice a “luci rosse” ha raccontato di come abbia affrontato il periodo successivo al sinistro subito: “Ho avuto una forte anemia da debolezza, ma fortissima. E in questo momento non sto facendo niente e si vede. Complessivamente devo dire che sono fortunata, perché sono proporzionata e quella è una grandissima fortuna”.

Di seguito anche un post recente su Instagram con la partecipazione della donna alla trasmissione:

Gli amici Vip al suo fianco

In passato la stessa Eva aveva raccontato di come avesse trascorso le fasi successive all’incidente e anche di come alcuni amici le siano stati particolarmente vicini. “Sono davvero tante le persone che mi vogliono bene. Persone che non mi aspettavo: molti amici sono venuti in ospedale e non me l’aspettavo”, aveva detto.

Tra queste, due in particolare: “Qualcuno che credevo più vicino al contrario si è allontanato. Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate ma non mi lamento. Ci tengo a ringraziare pubblicamente Massimo Boldi e Nadia Rinaldi: mi hanno dimostrato molto affetto. Che davvero è ricambiato”, erano state le parole della donna a Novella 2000.

