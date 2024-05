Angelina Mango rivela alla BBC alcuni dettagli inaspettati sul clima respirato all’Eurovision 2024. Ecco che cosa ha detto la cantante.

Guardandolo da casa, l’Eurovision Song Contest sembra un’occasione di festa, di leggerezza e di supporto e collaborazione tra artisti, eppure Angelina Mango ha rivelato il contrario. Infatti, pare che la competizione canora nasconda in realtà un clima di tensione che ha portato anche ad altri artisti a lamentarsene nel corso di alcune interviste. Ma vediamo nel dettaglio qual era il clima che si respirava durante la kermesse canora a Malmö.

Eurovision: stoccate e frecciatine tra i concorrenti

Durante la competizione non sono mancati i colpi bassi tra artisti. Partiamo con le contestazioni rivolte alla cantante Eden Golan che rappresentava Israele, che ha ricevuto fischi da parte del pubblico durante le sue esibizioni.

Ma non è passato inosservato neanche lo sbadiglio della greca Marina Satti durante la conferenza stampa con la Golan.

Eppure, le tensioni non sono finite qui. Ecco che cosa ha rivelato Angelina Mango.

Angelina Mango rivela il clima di tensione alla competizione europea

Il giornale BBC News ha riportato alcune notizie inaspettate riguardanti Angelina Mango e altri concorrenti della competizione. Infatti, alcune concorrenti, tra cui la rappresentante dell’Italia, si sarebbero “Lamentate dell’atmosfera orribile e dei momenti di tensione nel backstage“.

Tra le artiste che hanno lamentato il clima di tensione nel dietro le quinte ci sarebbe, oltre alla Mango, anche Bambie Thug, rappresentante dell’Irlanda. La cantante ha anche dichiarato che questa per lei è stata “L’edizione più orribile di sempre“. Infatti, la cantante ha dovuto rimuovere dai suoi abiti di scena le frasi “Cessate il fuoco” e “Libertà per la Palestina” perché non compatibili con la “clausola di neutralità politica” del concorso.

Infatti, un portavoce della European Broadcasting Union, o Ebu, aveva dichiarato che “La scritta vista sul corpo di Bambie Thug durante le prove generali contravviene alle regole del concorso che sono pensate per proteggere la natura non politica dell’evento“.

