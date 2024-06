Brutto episodio ai danni di Ermal Meta. Il cantante, diventato padre solamente pochi giorni fa, ha subito un terribile furto in casa.

Una settimana di emozioni decisamente forti e contrastanti per Ermal Meta. Il cantante, infatti, dopo essere diventato padre, ha raccontato sui social di essere stato vittima di un brutto furto nella propria abitazione. I ladri, al netto di un misero bottino, gli hanno distrutto la porta d’ingresso facendolo arrabbiare parecchio.

Terribile furto in casa di Ermal Meta

Attraverso alcune stories su Instagram, l’artista ha raccontato cosa gli sia capitato in queste ore. I ladri, infatti, hanno fatto irruzione nella sua abitazione rovinando alcune cose e rubando, a quanto pare, un magro bottino. Ermal ha detto: “Avviso ai ladri che stanotte mi hanno spaccato la porta per rubare, alla fine, una collanina. Se cercate oro e contanti non andate a casa di cantautori! Non siamo ricchi! Non vendiamo mica ciliegie!”. Parole che fanno capire la grande amarezza ma anche l’ironia e lo spirito con cui l’artista ha deciso di provare a superare questo spiacevole episodio.

La nascita della figlia: gli aggiornamenti

Dopo aver raccontato il furto subito in casa, Meta ha aggiunto alcuni dettagli sulla nascita di sua figlia Fortuna. Il cantante, infatti, ha risposto ai tanti messaggi ricevuti che gli chiedevano aggiornamenti sulla piccola e, ovviamente, anche sulla mamma: “Grazie per tutti gli auguri e per tutti i messaggi, è un momento bellissimo e non mi sono mai mancate le parole nella vita, però in questo momento mi mancano. Voglio solo dirvi grazie”, ha detto.

Poi ancora sulla salute della bimba e della neo mamma, l’artista ha tenuto ad aggiungere: “La piccola Fortuna sta bene. La mamma sta bene. Io sto bene. Grazie per quest’onda meravigliosa che mi avete mandato. Vi ringrazio della vostra vicinanza. L’ho sentita e mi è arrivata tutta, grazie davvero. Immensamente grazie”.

