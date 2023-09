Simpatica intervista da parte di Emma Marrone che ha avuto modo di sorridere e fare dell’ironia anche sui suoi ex…

Tanto amata dal suo pubblico per il suo essere sempre molto diretta e sincera in ogni occasione. E allora ecco che Emma Marrone è diventata virale dopo una simpatica intervista a Radio Deejay dove con una battuta ha scherzato a proposito delle “cose brutte” della vita e dei suoi ex.

Emma, la battuta sugli ex

In un video dell’intervista che è diventata presto virale, Emma non ha nascosto la sua ironia anche quando si è parlato di questioni delicate e sofferenze. A modo suo, però, la cantante ha, di fatto, ribaltato le cose negative con grande spirito.

Rispondendo al suo intervistatore, l’artista ha detto: “Se proprio devo parlare di cose brutte, allora preferisco parlare degli ex”. Una frase che, già di suo, basterebbe a diventare virale. La gag, però, è andata avanti.

“Ok, ahhahahha”, ha risposto chi le poneva le domande. “O delle cose brutte della vita”, ha aggiunto l’ex volto anche di Amici. “Mi sa che un po’ di materiale ce l’hai”, ha ulteriormente detto l’interlocutore. Da qui, ecco altra grande ironia della Marrone che ha risposto: “Ehhh… chi non ce l’ha”.

Per molti, tali risposte potrebbero essere riferite anche alla recente intervista di Stefano De Martino a Belve. L’uomo, infatti, è un ex della cantante che aveva visto, a suo tempo, la sua relazione con il ballerino finire e quella tra lui e Belen Rodriguez iniziare.

Di seguito anche un post social che fa riferimento all’intervista della cantante e al particolare passaggio sugli ex fidanzati:

