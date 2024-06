Protagonista al matrimonio dell’amica Diletta Leotta, anche Elodie ha fatto parlare per un particolare comportamento durante la cerimonia.

Il fine settimana appena trascorso è stato senza dubbio quello del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Il volto Dazn e il noto calciatore si sono sposati a Vulcano e alla cerimonia, e alla festa, erano presenti tantissimi amici vip. Tra loro anche Elodie che ha attirato l’attenzione di qualche fan per un particolare “gesto” avvenuto durante il lancio del bouquet.

Elodie, il gesto al matrimonio di Diletta Leotta

Nel corso della cerimonia di nozze tra la Leotta e Karius, sia al momento del fatidico “sì” che alla successiva festa, sono stati diversi gli attimi di gioia e commozione per tutti i presenti. Ovviamente non è mancato il tradizionale lancio del bouquet che, in questo caso, ha visto protagonista, ma non nel modo consueto, anche Elodie.

L’artista, infatti, quando la sposa ha deciso di lanciare il mazzolino di fiori verso le invitate ha compiuto un gesto diventato virale sul web. Moltissimi utenti, infatti, hanno notato come la cantante abbia deciso di rimanere in disparte e non prendere parte al momento. Così, mentre le amiche della Leotta si contendevano il mazzolino, lei è rimasta di lato, evitando “ogni possibilità” di far suoi i fiori.

Le possibili nozze con Andrea Iannone

Non è dato sapere il motivo di tale gesto da parte di Elodie ma sicuramente in molti hanno commentato come sia stata una scelta davvero particolare anche considerando il fatto che la sua storia d’amore con Andrea Iannone sembra stia andando a gonfie vele. In passato, proprio la cantante, aveva detto a Vanity Fair: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto”. Forse, proprio in queste parole c’è la risposta al suo non aver preso parte al lancio del bouquet.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG