Le accuse degli haters e la dura replica. Elisabetta Gregoraci ha risposto in modo molto diretto alle parole di qualche utente social.

Bellissima e sempre super in forma. Eppure, per Elisabetta Gregoraci, le critiche sono dietro l’angolo. Infatti, in un recente post Instagram condiviso dalla donna, in vacanza in Kenya con il figlio Nathan Falco e Flavio Briatore, ecco spuntare alcune parole piuttosto dure verso di lei. In particolare riguardo al suo fisico e ai ritocchi estetici a cui la donna si sarebbe sottoposta. Interventi chirurgici che la metterebbo sullo stesso piano di… Ilary Blasi.

“Elisabetta Gregoraci rifatta coma la Blasi”: la replica

Come detto, sui social, e precisamente su Instragram, negli ultimi giorni la Gregoraci ha condiviso diverse foto relative al viaggio fatto in Kenya con il figlio Nathan Falco e Flavio Briatore. I tre si sono ritrovati come una vera e propria famiglia per le vacanze di Natale e hanno trascorso dei bellissimi momenti insieme.

Nel messaggio di auguri condiviso dalla showgirl sono stati presenti diversi scatti che la vedono protagonista anche in costume. Per la splendida Elisabetta, look e fisico da urlo, come al solito. Eppure, qualche haters ha avuto da ridire.

Facendo riferimento, presumibilmente, alle foto in bikini, un utente ha scritto con particolare focus sul viso e sulle labbra della donna: “Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi… Stesse labbra”. Stranamente, rispetto a quanto capita di solito, la showgirl ha voluto rispondere e lo ha fatto a tono: “Io non mi sono mai ritoccata, mi spiace deluderti. Il chirurgo sarà per te”.

Insomma, sebbene il contenuto condiviso dalla Gregoraci fosse per gli auguri di Natale, in questo caso, né lei né alcuni utenti sembrano essersi fatti travolgere dallo spirito delle feste…

Di seguito anche il post Instagram della donna con diversi scatti dal Kenya e i vari commenti in questione con tanto di replica:

