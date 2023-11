Non solo momenti piacevoli per Elisabetta Gregoraci e il suo compagno Giulio Fratini in vacanza. Il racconto pauroso sui social.

Solamente poche ore fa Elisabetta Gregoraci si era resa protagonista di alcune foto social dal Vietnam dove si trova con il fidanzato Giulio Fratini. Una vacanza molto bella e di lusso che, però, ha riservato alla coppia anche una terribile esperienza nottura. A raccontarla è stata proprio la donna su Instagram dove ha spiegato le proprie paure per questi momenti spiacevoli.

Elisabetta Gregoraci: paura in vacanza

Come detto, la Gregoraci ha pubblicato una serie di video nelle storie di Instagram in cui ha mostrato come la vacanza in Vietnam oltre a regalarle dei sorrisi le ha portato grande ansia e paura.

Tutta colpa del maltempo nel città dove si trova. La bella Elisabetta ha spiegato a tutti coloro che la seguono sui social cosa sia accaduto di notte: “Buongiorno. Ci sono stati forti temporali tutta la notte. Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura”, le sue parole. “Il tempo non aiuta ma voi guardate le condizioni meteo? Io sono alla ricerca del sole”.

Lo spavento sembra essere stato forte e le previsioni del meteo non troppo favorevoli per lei e il suo Giulio. Ad ogni modo il viaggio della showgirl continuerà ancora qualche ora almeno e, anche per questo, la coppia ha provato a goderselo lo stesso.

Da qui una serie di altre foto molto originali e belle: “Dietro di me nove dragoni. Per loro è un numero importante, simboleggia l’eternità. Ecco invece questo è il cono spirale di incenso. La tradizione vuole che si consumi per 28 giorni al fine di esaudire i desideri delle persone che lo hanno donato”.

A quanto pare, quindi, al netto della paura, la conduttrice radiofonica e volto tv pare comunque affrontare il viaggio col sorriso. La conferma anche dalle ultime immagini condivise in un post su Instagram:

