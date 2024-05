Elisabetta Gregoraci e Briatore sono rimasti in ottimi rapporti, ma l’imprenditore sogna di tornare insieme alla showgirl? Le rivelazioni!

Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore si è concluso ormai sette anni fa, ma tra loro è rimasto un ottimo rapporto di amicizia. Ma come è nato il loro amore e com’è oggi il loro rapporto?

La showgirl ha rivelato i dettagli più inediti nel podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. Ecco che cosa ha raccontato.

Elisabetta Gregoraci e Briatore: “Non mi era particolarmente simpatico”

La Gregoraci ha raccontato a Diletta Leotta il giorno in cui ha conosciuto Flavio Briatore. “Vado in questo posto con un’amica e lì incontro – erano forse le 8 di sera, una specie di aperitivo – un harem di ragazze, vedo tante ‘girls’ molto belle con in mezzo, un po’ brizzolato, Flavio“.

Poi continua: “Io non lo conoscevo e devo dire che non mi era particolarmente simpatico. Non bisogna mai giudicare le persone senza conoscerle, ma sai… le modelle, i rubinetti d’oro, lo champagne, avevo un’immagine un po’ forte, lontano dai miei standard“.

Ma poi arriva il primo approccio: “Lui, furbetto, si alza, arriva e si mette accanto a me. Era vestito malissimo, ancora mi ricordo che era pieno di colori, giacca marrone, pantalone giallo… Inizia a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente e simpatica. Mi dice: ‘Ti do uno strappo in hotel se vuoi’. Eravamo nello stesso hotel ma non lo sapevamo. Il destino ha voluto questa cosa“.

Poi rivela: “Mi chiede il numero di telefono e finisce così la serata. Vado via. In ascensore mi scrive questo messaggio: “Sei di più, sei speciale, non cambiare mai”“.

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo il divorzio

Dopo anni di separazione, i due oggi vivono vicini e trascorrono vacanze e festività insieme. Ma è possibile un ritorno di fiamma?

La Gregoraci ha rivelato: “Lui è ancora geloso, diciamolo. Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono: ‘Non si rassegnerà mai’“.

