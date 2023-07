Dopo l’addio a Brian Perri col divorzio diventato ufficiale, arrivano nuovi retroscena sul rapporto tra l’uomo ed Elisabetta Canalis.

Arrivano dal settimanale Gente alcuni retroscena inediti sul divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri che sembra essere diventato ufficiale dallo scorso 3 luglio. A quanto pare i due si sono detti addio e sarebbe stata l’ex Velina a mettere fine alla relazione. Tra i motivi della rottura anche lo sport praticato dalla donna, la kickboxing.

Elisabetta Canalis, il divorzio da Brian Perri e la kickboxing indigesta

Sebbene i diretti interessati non abbiano mai parlato del loro rapporto e del loro divorzio, Gente riporta dei dettagli inediti riguardo alla separazione tra la sarda e Perri: “È stata l’ex velina, ora modella e attrice, a fare il grande passo e a decidere di scrivere definitivamente la parola fine sulla sua storia d’amore con Brian, presentandosi in tribunale per la prima volta il 7 marzo per il deposito della sua istanza di divorzio”, si legge. La figlia Skyler Eva ha ricevuto “l’affido congiunto”.

Ma c’è di più. Perché a quanto pare tra i motivi delle varie frizioni ci sarebbe la kickboxing. Il divorzio sarebbe stato “un passo inevitabile anche a causa dei litigi sempre più frequenti, pure per la scelta di Elisabetta di praticare kickboxing. […] Troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi“.

Proprio questo sport, invece, la bella ex Velina potrà praticarlo senza alcun limite col suo allenatore e quello che sembra essere il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu. In tale ottica, però, Gente non è convinta: “Negli ambienti sportivi tutti sanno che il giovane è solo un amico e, per la Canalis, un allenatore”.

Non solo “Cimpeanu non avrebbe alcuna colpa dell’addio a Brian”. Sarà davvero così?

Di seguito, invece, un recente allenamento condiviso in un post Instagram proprio tra l’ex Velina e il suo allenatore Cimpeanu:

