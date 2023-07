Possibili cambiamenti ad Amici di Maria De Filippi. Aumentano i rumors sul possibile arrivo di alcune ex allieve come insegnanti.

I casting per la prossima edizione di Amici sono partiti ma tanti dubbi rimangono ancora su chi, tra i professori di danza e di ballo, sarà presente. In queste ultime ore sono aumentate le voci relative al possibile ritorno nel programma di alcune allieve che andrebbero a prendere il posto, appunto, di determinati insegnanti.

Amici, tre ex allieve pronte a diventare insegnanti

Se già sul finire della scorsa edizione del programma erano iniziate le voci relative a possibili cambi tra i professori, ecco che adesso le indiscrezioni sono diventate decisamente più insistenti. In particolare sarebbero due i prof a rischio: Arisa e Raimondo Todaro.

In un’ottica di sostituzione, il noto esperto di gossip Amedeo Venza riporta come ci sarebbero addirittura tre ex allieve candidate a diventare insegnanti per il talent 2023-24. Inoltre ci sarebbe il potenziale ritorno di una maestra storica.

“Grande fermento ad Amici! Emma (Marrone ndr), Alessandra (Amoroso ndr) ed Elena (D’Amario ndr) sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa. Ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini. È ancora tutto da decidere”.

Insomma, a quanto pare c’è davvero aria di cambiamenti nel talent di Canale 5 ma siamo sicuri che prima di prendere qualsiasi decisione, Maria De Filippi ci penserà bene.

Per il momento ad essere sicuri del posto sembrano essere Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre non ci sono notizie in merito ad Emanuel Lo che comunque proprio con la collega Lorella ha formato una grande coppia specie durante l’ultimo serale.

