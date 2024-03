Il racconto di Eleonora Pedron in diretta tv. Grande emozione per l’ex Miss Italia sul piccolo schermo da Caterina Balivo.

Fortissime emozioni in diretta tv su Rai 1a ‘La Volta Buona’, trasmissione con Caterina Balivo. Tra gli ospiti del pomeriggio anche Eleonora Pedron che ha ripercorso alcuni momenti della sua vita ricordando il compianto padre e anche Fabrizio Frizzi, a sei anni dalla sua morte.

Eleonora Pedron, il ricordo del padre

Tra i vari passaggi dell’intervista della Pedron da Caterina Balivo, la donna ha parlato della sua partecipazione proprio al concorso di Miss Italia quando a premiarla era stato il compianto Fabrizio Frizzi. Per la bella Eleonora, quell’esperienza è stata molto forte anche perché, poco prima, aveva perso suo padre.

“Non pensavo in quel momento (della proclamazione a Miss Italia ndr). E capisco perché: avevo appena perso mio padre che era tutto per me“, ha detto la ragazza con grande emozione e quasi in lacrime. “Ero presente, c’ero ma non c’ero. Con la testa ero altrove. Quando Fabrizio chiamava il mio nome, ogni volta non mi rendevo conto di quello che accadeva. Andavo e aspettavo la selezione successiva. Alla fine, quando ho sentito il mio numero e la frase ‘la vincitrice è…’. Il primo pensiero è stato mio padre. Sono sicura: è stato lui, altrimenti non c’è spiegazione”.

Di seguito anche il post su X del programma con le parole dell’ex Miss e la sua grande emozione:

L’amore con Fabio Troiano

Di ben altro mood, invece, la parte successiva dell’intervista che ha visto la Pedron parlare anche del compagno Fabio Trioano con cui è impegnata dal 2019.

La modella ha spiegato come il famoso attore abbia paura di volare: “Ha l’ansia di partire perché ha paura di volare. Se sono voli brevi ok, ma se diventano di qualche ora… Va in ansia. Io gli ho parlato dell’Australia ma non l’ho più visto, non è ancora tornato (ride ndr)”, ha raccontato la bella Eleonora.

