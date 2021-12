Eleonora Giorgi nonna: “Mio figlio Paolo sarebbe più distaccato ma Clizia mi coinvolge”

Eleonora Giorgi, in una lunga intervista al magazine ‘Oggi’, in edicola questa settimana, si sta calando perfettamente nei panni di nonna. Il figlio Paolo, nato dall’unione con Massimo Ciavarro, diventerà papà per la prima volta della compagna, Clizia Incorvaia, conosciuta all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip‘:

Mi emoziona vedere Paolo così giovane già padre. Mi lascia senza fiato. Ha vissuto l’amore come l’ho vissuto io. Rovinosamente e in maniera totalizzante, esattamente come me.

L’attrice ha confessato di avere un ottimo rapporto con la nuora:

Clizia è molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge.

L’influencer, nelle ultime settimane di gravidanza, ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Sui social, giorno per giorno, l’ex gieffina ha rassicurato i followers sulle proprie condizioni di salute e del nascituro: