Confessioni di Eleonora Giorgia a proposito del suo ex Massimo Ciavarro, con cui condivide un bellissimo nipotino.

Ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel corso della trasmissione ‘La volta buona’, Eleonora Giorgi ha avuto modo di parlare della sua attualità con particolare riferimento alla famiglia, al suo essere diventata nonna del bimbo nato dall’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ma anche parlando del suo ex, Massimo Ciavarro con cui il rapporto sembra essere quasi nullo.

Eleonora Giorgi parla di Massimo Ciavarro

Nel corso dell’intervista nel salotto della Balivo, la Giorgi si è confessata nella nuova veste di nonna ma non ha mancato di parlare anche a livello personale del rapporto con il suo ex, Massimo Ciavarro.

“Non lo sento mai è un uomo strano. Si è isolato”, ha detto. “Forse ci siamo visti due volte appena da quando c’è il nipotino (figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ndr). Col tempo ho imparato ad accogliere gli altri anche se sono diversi da me. Non lo fanno apposta le persone a essere diverse, non si è colpevoli della diversità. Bisogna imparare ad accogliere gli altri e sospendere il giudizio”.

A domanda diretta della presentatrice sul fatto del poter tornare con Ciavarro: “Tornerei se lui si ravvedesse rispetto a questo isolamento e avesse voglia di avere un’amicizia profonda, una complicità e un senso della famiglia, gli sarei accanto in tutti i modi”, ha ammesso la donna.

Di seguito anche un post su X, ex Twitter, con una breve clip con le parole dell’attrice a La Volta Buona con Caterina Balivo:

