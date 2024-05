Spiacevole disavventura per Cecilia Rodriguez che insieme a Ignazio Moser ha dato vita ad una gag non certo troppo positiva…

Incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, insieme al futuro sposo Ignazio Moser, si è mostrata sui social e ha raccontato di aver assistito ad una particolare “caduta”. Quella… del suo telefono. L’argentina, infatti, ha fatto vedere il proprio cellulare distrutto e ha spiegato cosa sia accaduto solamente pochi istanti prima.

Cecilia Rodriguez, il telefono caduto dal quarto piano

“Ecco il telefono di Cechu che apprezzava molto il panorama di Napoli e ha voluto buttarsi”, ha ironizzato con una storia su Instagram Moser mostrando la faccia sorpresa della Rodriguez. “I balconi di Napoli sono in discesa…”, ha cercato di ironizzare la donna. “Quindi è cascato e poi così…”, ha adetto ancora l’uomo.

Successivamente, facendo vedere le condizioni drammatiche del telefono, la sorella di Belen ha aggiunto: “Si, bello. Però…”. “Bello, bellissimo, un’opera d’arte”, ha aggiunto ancora Moser prendendo in giro la futura moglie. “Quindi in questi giorni Cecilia sarà irreperibile…”, ha sottolineato ancora il ragazzo. Pronta la risposta della donna: “Il mio sogno…”. Staremo a vedere se la donna troverà un modo subito per rimpazzare il vecchio apparecchio o aspetterà davvero di godersi questi giorni senza essere “disturbata”.

I preparativi per le nozze

La coppia, sempre molto social come confermato da questa gag non felicissima mostrata, intanto sta portando avanti i preparativi per le nozze ormai prossime. Cechu e Ignazio, infatti, si sposeranno il 30 giugno 2024. A Chi, la coppia aveva fatto sapere di aver scelto la Toscana per il grande giorno ma non avevano dato particolari riferimenti alla location. Diverso, invece, il commento sui festeggiamenti che, a detta loro, dovrebbero durare tre giorni. Sarà presente, ovviamente, Belen Rodriguez, sorella della sposa, e damigella d’onore, ma anche Giulia De Lellis che aveva mostrato l’invito ricevuto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG