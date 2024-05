Presto sposi Diletta Leotta e Loris Karius. Sui social, il noto volto DAZN ha mostrato il conto alla rovescia con tanto di scatti in vacanza.

Non sta più nella pelle Diletta Leotta che ha fatto partire ufficialmente il conto alla rovescia per il suo matrimonio con Loris Karius. Il volto DAZN, infatti, presto dirà “sì” al calciatore e sui social ha pubblicato alcuni scatti in vacanza con tanto di countdown per la data prescelta. La coppia, che ha da poco avuto la prima figlia, Aria, sembra felicissima e in trepidazione…

Diletta Leotta, il conto alla rovescia per le nozze

La conduttrice sportiva di DAZN, come detto, ha pubblicato delle nuove foto sul proprio profilo Instagram per celebrare una specie di conto alla rovescia alle sue nozze. Infatti, oramai, manca un mese al matrimonio con Loris Karius che dovrebbe essere celebrato il prossimo 22 giugno. La bella Diletta si è mostrata in compagnia del futuro marito e della loro figlioletta, Aria, tra piscina, sole e paesaggi mozzafiato. “-1 mese”, ha scritto la Leotta. “Non posso aspettare”, ha aggiunto accompagnato i vari scatti che la riguardano insieme al portiere e alla piccola.

I dettagli sul matrimonio

Come detto, Diletta e Loris si sposeranno il prossimo 22 giugno a Lipari. Alle nozze dovrebbero essere presenti 160 invitati. Tra gli altri dettagli che circolano anche quelli relativi ai testimoni che, per la cantante, dovrebbero essere Elodie e Barbara Berlusconi. Sulla location delle nozze, il volto DAZN aveva spiegato a Domenica In e a Mara Venier: “Abbiamo scelto Vulcano perché è sempre stato il mio sogno. Quando avevo 11 anni dicevo ai miei genitori: ‘Un giorno mi sposerò qui’. E così è stato. Adesso sono nella fase dell’organizzazione del matrimonio”. Ora non resta che aspettare di vedere nuove foto con magari qualche indizio per l’abito da sposa e decorazioni varie.

