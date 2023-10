Tante notizie negli ultimi giorni tra rumors amorosi, problemi di salute e polemiche. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero molto ricchi di notizie, rumors e scoop, veri o presunti. Dalla salute di Fedez che ha lasciato tutti col fiato sospeso fino alla furia di Mara Venier, il cuo volto è stato usato per una truffa ai danni di tante persone. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 2 ottobre al 6.

I gossip della settimana: le dimissioni di Fedez

Tirano un sospiro di sollievo la famiglia Ferragnez e tutti i fan di Fedez. Il rapper, dopo 8 giorni di ricovero in ospedale a seguito di una emorragia dovuta a due ulcere è stato finalmente dimesso. Il rapper aveva tenuto col fiato sospeso tutti i suoi fan ma, evidentemente, adesso le cose vanno meglio dato che i medici hanno dato l’ok per farlo tornare a casa.

La truffa col volto di Mara Venier

Nel corso della settimana ha sollevato grande attenzione anche la truffa che portava il volto di Mara Venier. Infatti, la zia della tv ha denunciato il fatto che la sua faccia, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sponsorizzava un sistema per attirare persone ad investire denaro in alcune attività sospette. La conduttrice è andata su tutte le furie sbottando fortemente sui social.

La misteriosa donna al compleanno di Stefano De Martino

Cambiando completamente argomento, ecco Stefano De Martino e la sua festa per il 34esimo compleanno prendersi la scena. Il conduttore ha festeggiato in compagnia di alcuni amici a cena. Presente tra gli invitati anche una donna misteriosa. In un primo momento sembrava essere Martina Trivelli, accostata da qualche settimana all’ex ballerino di Amici, ma poi è stato un vero e proprio giallo con indiscrezioni che vorrebbero l’indentità della donna decisamente diversa.

Elodie senza veli: è polemica

Ha destato particolare clamore Elodie e la sua scelta di posare praticamente nuda nell’ultimo videoclip della sua canzone e in diverse altre foto recenti. La cantante ha voluto replicare con forza alle accuse spiegando che la sua sia stata una scelta chiara e mirata. “Oggi c’è bisogno di ricordare che il corpo femminile è nostro e siamo libere di decidere come esprimerci e come utilizzarlo”, alcune delle sue parole.

Il cambio look di Ilary Blasi

Spesso presente nella nostra rubrica anche Ilary Blasi. La showgirl, ad inizio settimana, aveva stupito tutti con una scelta piuttosto particolare sul look. L’ex moglie di Francesco Totti, infatti, dopo aver preso parte col nuovo fidanzato all’Oktoberfest di Monaco di Baviera con tanto di coda, ha optato per sciogliere i capelli ma anziché tornare al classico liscio ha optato per un riccio molto importante.

