Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Scoop, polemiche, qualche spavento e persino alcuni “regali” molto discussi. Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni e a prendersi la scena, oltre l’improvviso intervento annunciato da Flavio Briatore, anche un regalo super lusso che si è voluto fare Fedez. Scopriamo quindi quali sono stati i migliori gossip della settimana, dal 25 al 29 marzo 2024.

I gossip della settimana: il regalo lussuoso di Fedez

Partiamo dal mega bolide che Fedez ha deciso di regalarsi. Il rapper, impegnatissimo e chiacchieratissimo per la sua “nuova vita da single”, ha deciso di comprarsi una Ferrari Roma dal costo esagerato. Il marito di Chiara Ferragni ha fatto vedere a tutti la vettura che ha ordinato e che dovrebbe essere la prima a giungere in Italia…

Annunciato il cast de L’Isola dei Famosi

Dopo settimane d’attesa, L’Isola dei Famosi 2024 può ufficialmente “iniziare”. O meglio, in queste ore è stata fatta chiarezza sul cast che prenderà il via nel reality. Infatti, la trasmissione ha comunicato chi saranno i naufraghi che voleranno in Honduras. Tra i volti chiamati a giocare e a mettersi alla prova tante sorprese…

La vittoria di Perla Vatiero al GF

Da un reality che inizia ad uno appena finito. Il Grande Fratello 2023 si è concluso con la vittoria di Perla Vatiero. La ragazza, infatti, si è giocata il successo finale con Beatrice Luzzi e l’ha battuta con il 55% delle preferenze.

Ambra Angiolini è tornata single?

Non sono mancate anche le questione amorose durante questi ultimi giorni. Infatti, sembra proprio che sia terminata la relazione tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca. I due non si erano più fatti vedere insieme sui social e, sempre dal web, qualcuno ha notato che entrambi hanno smesso di “seguirsi”. Un chiaro segnale che qualcosa non sia andato come previsto.

Briatore operato per un tumore

Ha senza dubbio suscitato grande paura l’improvvisa notizia dell’operazione al cuore per Flavio Briatore. L’imprenditore, infatti, è stato costretto all’intervento presso il San Raffaele di Milano per rimuovere una massa benigna che era stata scoperta durante un esame di routine effettuato circa dieci giorni prima dell’annuncio fatto dal diretto interessato sulla buona riuscita dell’operazione.

Sulla sua attuale salute, ancora massima privacy ma l’uomo sembra sia stato dimesso senza particolari complicazioni.

