Tante notizie negli ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo. Andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana.

Amori in crisi, novità in tema spettacolo e anche qualche momento di apprensione. Non sono certo mancate le notizie negli ultimi giorni. A prendersi la scena, in modo particolare, le vicende della Famiglia Reale inglese con la salute di Kate Middleton e quella di Re Carlo in primo piano. Ma anche nel nostro Paese le cose non sono state da meno con i Ferragnez sempre al centro della scena e anche Belen Rodriguez, data in crisi con Elio. Vediamo tutti i migliori gossip della settimana dal 15 al 19 gennaio 2024.

Kate Middleton operata: i gossip della settimana

Indubbiamente la notizia più importante che ha caratterizzato la settimana è stata quella su Kate Middleton e le sue condizioni di salute. La Reale inglese è stata operata all’addome ma sulle sue problematiche aleggia grande mistero. Neppure il post ufficiale su Instagram con il comunicato ha dato molte informazioni a proposito.

Crisi tra Belen Rodriguez e Elio? L’indizio

Dopo essere tornata dalla vacanza in Argentina che l’ha vista protagonista a Capodanno, Belen Rodriguez sta facendo molto parlare. In modo particolare la sua relazione con Elio data in crisi. Il motivo? La showgirl si sarebbe mostrata senza l’anello che il nuovo compagno le avrebbe da poco regalato. Moltissime le segnalazioni a tal proposito. Che sia già finita la loro storia?

Svelato un concorrente de L’Isola dei Famosi 2024

Non solo salute e amori, ma anche spettacolo. In vista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarebbe stato svelato il nome di un concorrente del cast. Si tratta di Joe Bastianich che dopo Pechino Express proverà a mettersi in gioco anche in Honduras. Secondo le ultime indiscrezioni non ci sarebbero dubbi sulla sua partecipazione.

La verità sul rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez

Non mancano nel consueto appuntamento con le notizie di gossip di questi ultimi giorni anche Chiara Ferragni e Fedez. I due, a seguito dello scandalo pandoro che ha colpito la donna, sono stati dati in crisi.

Verità o no, il rapper ha dato la sua replica in modo molto plateale. Staremo a vedere se ci saranno novità.

Jovanotti, nuovo intervento: come sta

Ci sono state novità anche da Jovanotti che è tornato sotto i ferri dopo l’incidente avuto in estate. Per il cantante, otto ore di operazione e un racconto molto particolare di quanto vissuto.

Per lui una guarigione lentissima rispetto alle attese dopo i problemi alla clavicola e quelli al femore.

