Tante notizie in questi ultimi giorni tra gaffe, polemiche e amori. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero intensi e ricchi di notizie dal mondo dello spettacolo, della televisione e non solo. Dal recentissimo caso della multa a Chiara Ferragni per la collaborazione con Balocco, fino alle frecciatine in tema “amoroso” tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Scopriamo tutti i migliori gossip della settimana dall’11 al 15 dicembre 2023.

I gossip della settimana: la multa alla Ferragni

Sta facendo molto discutere la vicenda legata a Chiara Ferragni e Balocco che hanno ricevuto una pesantissima multa dall’Antitrust per “pratica commerciale scorretta”. La sanzione ha generato grande clamore e la nota imprenditrice ha deciso di uscire allo scoperto spiegando di essere stata “fraintesa” e di ritenere ingiusta la decisione.

Le frecciate di Belen a Stefano

Non sono mancate le notizie riguardo due volti sempre al centro di rumors di gossip. Parliamo di Belen e Stefano. Le loro recenti interviste stanno facendo ancora discutere. In particolare negli ultimi giorni, l’argentina ha lanciato diverse frecciate all’ex.

Lo stesso De Martino, poi, non sarebbe stato immune da reazioni forti dopo le parole della showgirl sui suoi tradimenti. In settimana si è parlato in modo molto forte di come avrebbe reagito all’intervista della donna.

Preoccupa la salute di Costantino Vitagliano

Sono ore di grande agitazione per Costantino Vitagliano. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è alle prese con problemi di salute. L’uomo ha mandato diversi messaggi via social con tanto di post e filmati dove ha comunicato di essere alle prese con una malattia rara di cui non si riesce a comprendere il modo di agire.

Svelato il primo concorrente de L’Isola dei Famosi?

Dopo la conferma da parte di Mediaset della presenza nei palinsesti de L’Isola dei Famosi, i primi rumors sul cast si sono fatti decisamente insistenti.

Secondo i ben informati, il primo concorrente della prossima stagione del reality sarebbe stato scelto. Il primo naufrago sarà uno sportivo. Anzi, una sportiva…

Le pause dalla musica di Elisa e Elodie

Settimana di annunci anche in tema musicale. Dopo il tour spettacolare, Elodie ha deciso di prendersi una pausa e dedicarsi, forse, alla lettura di sceneggiature di film – come da lei sottolineato in un post – che la potrebbero anche vedere di nuovo protagonista in qualche opera.

Anche Elisa ha annunciato uno stop dal mondo musicale per un tempo indeterminato.

