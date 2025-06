In crociera si mangia tanto e tutto è così buono e invitante. Dietro i buffet da crociera c’è un mondo a cui bisognerebbe dare attenzione

Fare un viaggio in crociera è un’esperienza indimenticabile, sia per i luoghi che si visitano, ma soprattutto per la vita a bordo, caratterizzata da tutti i comfort, le feste e soprattutto il cibo. Il cibo sulla crociera è il vero protagonista, non solo perché è buono e vario ma perchè ce n’è davvero in abbondanza.

Il buffet rappresenta per molti una delle attrazioni principali della vita in mare. Ma è davvero tutto oro quello che luccica? La prima impressione, salendo a bordo, è spesso quella di un paradiso gastronomico. Le file di vassoi fumanti, la disponibilità continua e l’apparente qualità dei piatti spingono molti viaggiatori a lasciarsi andare. D’altronde, chi non vorrebbe approfittare di una vacanza per concedersi qualche sfizio?

Eppure, tra una lasagna e una torre di frutta esotica, c’è una realtà meno visibile, ma altrettanto importante da conoscere. Dietro la generosità del buffet si nascondono dinamiche meno idilliache, che spaziano dalla sicurezza alimentare al benessere psicologico, passando per questioni di sostenibilità ambientale. Aspetti che raramente vengono raccontati nelle brochure patinate, ma che possono fare la differenza tra un’esperienza rilassante e una fonte inaspettata di stress.

Tutto ciò su cui riflettere sul buffet delle crociere

Uno dei momenti più critici di una crociera sotto l’aspetto gastronomico è proprio l’imbarco. Il primo impatto con il buffet può essere travolgente: centinaia di passeggeri affamati si riversano nello stesso spazio, in un’atmosfera caotica che assomiglia più a un’ora di punta in una mensa aziendale che a un inizio di vacanza rilassante.

In questo contesto, la qualità dei piatti rischia di passare in secondo piano rispetto alla sopravvivenza alla fila. Una scelta più saggia? Dirigersi verso la sala da pranzo principale o approfittare del servizio in cabina per iniziare il viaggio con calma. Anche gli altri pasti principali — colazione e pranzo — possono trasformarsi in vere e proprie sfide logistiche. La mattina, prima delle escursioni, i buffet si affollano in pochi minuti, con persone che corrono da un angolo all’altro per accaparrarsi un tavolo o l’ultima brioche. Anticipare di mezz’ora l’orario abituale o aspettare che la folla defluisca può fare la differenza.

Lo stesso vale per il pranzo, che diventa molto più godibile se consumato fuori dagli orari di punta. Un altro fattore spesso sottovalutato è il rischio legato alle allergie e alle intolleranze alimentari. Nei buffet, la contaminazione incrociata è un problema reale: posate condivise, ingredienti che si mescolano e poca attenzione nella segnalazione possono rappresentare un pericolo per chi ha esigenze particolari.

In questi casi, è fondamentale segnalare le proprie necessità al personale fin dal primo giorno, scegliendo con cura dove e come mangiare. Infine, c’è una questione etica: lo spreco. Ogni giorno, sulle navi da crociera, tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, vittime della logica dell’eccesso. Un approccio più consapevole, fatto di porzioni moderate e scelte ponderate, può contribuire a ridurre l’impatto ambientale senza togliere nulla al piacere della tavola.