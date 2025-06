Ogni segno zodiacale ha un angelo custode, con una propria caratteristica, nome e missione. Scoprire qual è il proprio non è difficile

E’ rassicurante pensare che abbiamo al nostro fianco un angelo custode. Una presenza invisibile, una buna che ci protegge e che ci ispira. Una sorta di grillo parlante silenzioso, un sostegno spirituale ed emotivo che ci connette con il divino.

E’ una credenza religiosa e spirituale che sfocia anche nell’oroscopo e si intreccia con i segni zodiacali. L’astrologia, con i suoi dodici archetipi, racconta non solo i tratti caratteriali di ognuno di noi, ma anche le sfide, i talenti e i desideri che ci accompagnano nel percorso terreno.

In questa visione simbolica, ogni segno potrebbe avere un protettore spirituale dedicato: un angelo che comprende profondamente le nostre inclinazioni e ci guida, con discrezione, verso il nostro bene più autentico.

Il tuo angelo custode

Secondo alcune correnti spirituali e astrologiche, esistono dodici grandi arcangeli, ognuno associato a un segno zodiacale. Queste entità luminose non solo riflettono i valori e le qualità di ogni segno, ma si manifestano come vere e proprie guide, capaci di ispirare, guarire e proteggere. In fondo, anche solo sapere che il nostro segno ha un “alleato celeste” dedicato può infonderci una nuova consapevolezza. Ma chi è il tuo angelo custode secondo l’oroscopo? Scopriamolo insieme.

Ariete: Per i nati sotto il segno dell’Ariete, l’angelo guida è Chamuel, messaggero che dissipa paure e sofferenze. Legato a Marte, simbolo di energia e azione, protegge dalle negatività e rafforza il coraggio.

Toro: Hagiel è l’arcangelo del Toro, promotore di armonia, amore e riconciliazione. Legato a Venere, ispira bellezza, lealtà e dolcezza nelle relazioni.

Gemelli: Il custode celeste è Raffaele, guaritore divino e spirito comunicativo. Perfettamente in sintonia con l’estro e la curiosità dei Gemelli, protegge viaggiatori e unioni sentimentali.

Cancro: Gabriele, l’angelo della famiglia e della fede, è il guardiano dei Cancro. Rafforza l’intuito e la capacità di accogliere l’altro con amore e dedizione.

Leone:Michele è l’arcangelo che combatte il male con la luce. Simbolo di forza e giustizia, incarna lo spirito fiero e protettivo del Leone.

Vergine: Ancora Raffaele guida i nati in Vergine, infondendo chiarezza mentale e potere curativo. Questo arcangelo alimenta l’efficienza e la precisione del segno.

Bilancia: Jophiel, angelo dell’armonia e della bellezza interiore, aiuta i Bilancia a mantenere equilibrio mentale e serenità nelle relazioni.

Scorpione: Chamuel ritorna anche per lo Scorpione, questa volta in veste di angelo della rigenerazione e della giustizia. Dona forza interiore e favorisce il perdono.

Sagittario: Zadkiel è l’arcangelo del Sagittario: guida spirituale, portatore di grazia e conoscenza esoterica, protegge chi ricerca la verità.

Capricorno: Cassiel, austero e saggio, è l’angelo dei Capricorno. Collega il segno al concetto di tempo e destino, guidando con fermezza verso l’autorealizzazione.

Acquario: Uriel è il custode dell’innovazione e della luce spirituale. Illumina il cammino degli Acquario con visioni di un futuro ideale.

Pesci: Asariel è l’angelo che risveglia la spiritualità nei Pesci. Stimola intuizione e empatia, favorendo il contatto con le dimensioni più profonde dell’anima.