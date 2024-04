Una brutale aggressione è avvenuta a Milano. Pare che la vittima sia Cristiano Iovino, il famoso “uomo del caffè” con Ilary Blasi.

Si torna a parlare di Cristiano Iovino, il noto personal trainer che era stato al centro delle vicende di gossip legate anche a Ilary Blasi. L’uomo, rinominato come quello “del caffè” con la conduttrice, sarebbe stato vittima di una brutale aggressione a Milano.

Cristiano Iovino vittima di un’aggressione

Come riferito da Today e nel dettaglio da MilanoToday, nella notte tra domenica e lunedì, Iovino sarebbe stato aggredito mentre rincasava. La richiesta d’intervento al 118 è arrivata alle 3.28 in punto: i medici intervenuti hanno prestato le cure al ragazzo che pare abbia poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Secondo quanto filtrato, Iovino sarebbe stato picchiato da almeno cinque o sei uomini che sono scesi da un van, lo hanno raggiunto in strada e lo hanno pestato, colpendolo a più riprese su diverse zone del corpo. Dopo aver aggredito il personal trainer, il branco avrebbe poi fatto perdere le tracce a bordo dello stesso mezzo da cui erano scesi.

Le condizioni dell’uomo

Non ci sono particolari dettagli sull’accaduto e sulle condizioni di Cristiano. Il ragazzo pare non si sia voluto far portare in ospedale per accertamenti. Non solo. Con i carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione Moscova, stando a quanto risulta a MilanoToday, il ragazzo non avrebbe dato informazioni importanti relative all’accaduto, come se si fosse chiuso nel silenzio.

Al momento sembra che l’uomo non abbia voluto sporgere denuncia, cosa che appare piuttosto strana.

Un nuovo mistero, quindi, per l’ex “uomo del caffè” con ilary Blasi che dopo aver fatto parlare in campo gossip, torna alla ribalta con una brutta vicenda di cronaca ben più grave e importante. Staremo a vedere se il diretto interessato vorrà dare alcuni aggiornamenti sulla vicenda o se preferirà rimanere in silenzio.

Di seguito, invece, un post Instagram della Blasi con il suo libro:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG