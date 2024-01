Cristiano Iovino ha deciso di rompere il silenzio, ammettendo di aver avuto una frequentazione intima con la conduttrice.

L’ultimo anno e mezzo è stato abbastanza tumultuoso per Cristiano Iovino, coinvolto nella separazione tra la conduttrice e Francesco Totti fin dall’inizio. Il suo nome è trapelato in diverse occasioni, ma Ilary non l’ha mai fatto, nemmeno nel documentario “Unica“, dove parla dettagliatamente della fine del suo matrimonio e si riferisce a lui (senza nominarlo) come un amico con cui ha semplicemente preso un caffè a Milano, motivo che avrebbe fatto arrabbiare Totti – secondo la sua versione – e causato una crisi insormontabile nella loro relazione ventennale.

Le nuove rivelazioni di Cristiano Iovino

Da quello che racconta adesso Iovino, sembra però che ci sia stato molto più di un caffè. Il personal trainer rompe il lungo silenzio, svelando altri retroscena e ammettendo che tra lui e Ilary Blasi c’è stata “una frequentazione intima“.

In un’intervista al “Messaggero“, racconta dall’inizio: “Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma“. È stato lui a scrivere per primo, “commentando in modo scherzoso un suo selfie nell’ascensore“. Dopo il primo incontro, è iniziata una frequentazione, ma non troppo assidua: “Ci vedevamo principalmente a casa mia, anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli“.

Tra i rumors trapelati, c’è anche quello di un incontro in un hotel di Milano, ma a questo Iovino risponde: “Preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in tribunale, riferirò in quella sede“. Cristiano Iovino, infatti, si è detto disponibile a testimoniare nel processo di divorzio: “In realtà, non avrei voluto parlare dell’argomento – spiega ancora – Però mio malgrado sono stato continuamente tirato in ballo. Nel documentario “Unica” e nel libro. Poco tempo fa è uscita la notizia che indica il mio nome come testimone principale di Francesco Totti nel processo di separazione tra loro. Alla luce di tutto ciò, consigliato dai miei avvocati, ho deciso di parlare“.

Il weekend a New York

Tra i due ci sono stati incontri segreti tra Roma e Milano, ma anche un weekend a New York alla fine del 2021: “Mi chiese di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici“. Iovino, però, non è andato e da quel momento la loro relazione è iniziata a diminuire. Parlando della relazione con Ilary Blasi, Cristiano Iovino sottolinea: “Sì, era sposata, ma non si può parlare di storia d’amore. Preferirei dire che c’era una frequentazione intima. Stavamo insieme quando i nostri impegni di lavoro lo permettevano. Potevano passare mesi senza vederci, visto che io ero spesso fuori.”

E ancora, spiega il personal trainer: “Nei nostri incontri non abbiamo parlato molto della situazione nella sua casa. Ma mi ha fatto capire che il suo matrimonio stava finendo. E che in pratica vivevano separati in casa. Altrimenti, avrei sicuramente evitato una situazione del genere“.

“Quello che ho detto è tutto dimostrabile” ribadisce con totale sincerità: “Posso dimostrarlo tutto, anche se spero non sia necessario“. Quanto a Ilary Blasi, conclude: “Siamo rimasti in buoni rapporti fino all’uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me. La mia quotidianità e serenità sono state destabilizzate per diverse settimane“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG