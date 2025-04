Costantino Vitagliano allo scoperto: la malattia e la sua nuova fidanzata

Momenti belli ma anche alcuni decisamente duri per Costantino Vitagliano che a Verissimo ha parlato della malattia che lo ha colpito e non solo.

Qualche tempo fa aveva spiegato agli haters quali fossero le difficoltà legate alla malattia che lo aveva colpito. Ora, Costantino Vitagliano ha deciso di parlare apertamente delle novità in merito alla patologia che gli sta creando non poche problematiche. Con lui, però, un sostegno decisamente dolce: quello della sua nuova compagna, presentata ufficialmente in tv, a Verissimo.

Costantino Vitagliano e la malattia

Intervenuto nel salotto di Silvia Toffanin di Verissimo, Costantino Vitagliano ha affrontato alcune tematiche importante sulla sua vita. In modo particolare quelle legate alla sua malattia autoimmune che da tempo lo sta affliggendo. L’ex re dei tronisti ha confidato come le cose stiano andando abbastanza bene ma anche come non manchino i momenti di down.

“Quando ti capitano queste cose ti cambia tutto. Era una situazione da non crederci, mi chiedevo perché a me. Ma bisogna andare avanti. […]”, ha detto Vitagliano. E ancora: “Avevo una macchia che ingrandiva l’aorta e rischiava di esplodere e sarei morto. Quando l’abbiamo scoperto mi hanno subito ricoverato per fare altri accertamenti”. Ora, Costantino ha spiegato che sta facendo delle punture che gli fornisce direttamente l’ospedale e queste avrebbero bloccato lo sviluppo di tale macchia.

La nuova compagna, Daphne

Accanto a Vitagliano, ad aiutarlo in questa lotta contro la malattia, anche il suo nuovo amore: Daphne. A supportare l’ex re dei tronisti, infatti, c’è la sua nuova compagna: “In lei ho visto tante cose che non avevano altre donne con cui sono stato. […] Lei mi fa molto ridere. Per me è stato un po’ un colpo di fulmine”, ha detto l’uomo. La stessa donna ha sottolineato come non sia facilissimo stare accanto a Costantino, specie in determinati giorni dove, a causa della cura, l’ex tronista ha pesanti sbalzi di umore.