Presto sposa con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha raccontato che, inizialmente, lo aveva “consigliato”… a sua sorella.

Alla fine si sono innamorati e si sposeranno a breve. Eppure, all’inizio della loro conoscenza, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro mai avrebbero pensato di stare insieme. Anzi, stando al racconto della donna, lei stessa aveva, in un certo senso, “consigliato” l’uomo… a sua sorella Micol. La rivelazione è andata in scena a ‘La Volta Buona’, programma Rai con Caterina Balivo.

Clizia Incorvaia, il retroscena su Paolo Ciavarro

Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Clizia Incorvaia ha raccontato gli inizi della sua storia con Paolo Ciavarro andati in scena al Grande Fratello. La donna ha spiegato come, appena conosciuto il ragazzo, non avesse pensato a lui come un possibile compagno. Anzi, nella sua testa il giovane Paolo sarebbe stato perfetto per la sorella Micol: “Avevo mandato la foto di Ciavarro, che lo trovavo figo, a mia mamma, dicendo: ‘Questo va bene per Micol’”, ha confidato l’influencer.

Le cose, però, poi sono andate diversamente con la donna che si è innamorata proprio di Paolo: “Invece mi sono innamorata io di lui. Lo trovavo figo e poi al di là di quello ho visto altro. Paolo è un uomo profondo, maturo, è un vero gentleman”. E sul primo bacio, avvenuto al GF: “Alle 3 meno 20 di notte, eravamo convinti di avere una coperta, invece non c’era. C’è stato questo bacio molto appassionato”.

L’anello e la richiesta della figlia

La bella Clizia, sempre molto attiva sui social con scatti anche della sua famiglia, ha raccontato poi come sia arrivato l’anello di fidanzamento da parte di Paolo. In questo senso ha giocato un ruolo chiave anche sua figlia Nina, avuta dalla precedente relazione con il cantante Sarina: “Lei (Nina ndr) chiedeva a Paolo ‘quand’è che sposi mamma?’. Disse: ‘Il mio fidanzato mi ha dato l’anello, e Paolo tu cosa aspetti con mia madre?’”.

