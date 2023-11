Saranno presto sposi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e la bella influencer ha dato qualche indizio sul suo abito per le nozze…

Dopo aver comunicato l’intenzione di sposarsi il prossimo anno, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno già pensando agli abiti che indosseranno. In modo particolare la futura sposa che ha dato qualche indizio sulla scelta del vestito che avrà un colore, per molti, inedito e sorprendente: nero.

Clizia Incorvaia e l’abito da sposa

“Semplice ed elegante, l’abito da sposa nero è l’ultima tendenza…”. In questo modo la bella Clizia ha parlato ai suoi seguaci di quella che sembra essere la sua intenzione di indossare un vestito nero nel giorno delle nozze.

La donna ha spiegato a riguardo: “Vestirsi di nero per sposarsi è un’antica tradizione piemontese. Quindi, la sposa non si veste solo di bianco. Un’affermazione che sicuramente farà saltare dalla sedia molte donne, coloro che sognano il matrimonio da principessa in stile Kate Middleton o Lady D (per intenderci). La moda dell’abito da sposa nero non è sicuramente per tutte, ma non è nemmeno una tendenza così singolare o bislacca, visto che l’usanza del bianco è abbastanza recente”.

La Incorvaia e Ciavarro si sposeranno il prossimo anno come hanno annunciato poche settimane fa: “Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”. Scelto anche il paggetto che sarà il loro Gabriele.

Insomma, per la coppia tutto sta filando liscio e nel modo migliore. Ora non resta che attendere ulteriori dettagli su location, invitati e la data ufficiale visto che, per il momento, non è stata ancora definita. Molto probabile che la donna, o magari anche lo stesso Paolo, possa presto dare delle novità a proposito.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia sempre molto social:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG