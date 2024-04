Dopo aver comunicato ai fan di volersi sottoporre ad un intervento di blefaroplastica, ClioMakeUp ha spiegato le motivazioni per la sua scelta.

Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp, ha deciso di sottoporsi ad un intervento di blefaroplastica, ossia un’operazione di chirurgia estetica che serve a rimuovere la pelle in eccesso all’altezza delle palpebre superiori. Una decisione che la donna ha comunicato ai propri fan dando loro, adesso, anche delle spiegazioni.

ClioMakeUp e la blefaroplastica

Attraverso un post condiviso sulla propria pagina Instagram, l’influencer esperta di trucco ha risposto ad alcune domande dei fan relative, appunto, alla sua decisione di operarsi.

“Una delle domande più frequenti in questi giorni riguarda la mia blefaroplastica, dato che vi ho detto che la farò”, ha esordito Clio. “Ho preso un appuntamento. È stata una scelta un po’ avventata, dico la verità”.

“Si tratta di una cosa che mi avete spesso, in tanti, fatto notare. Si nota soprattutto quando uso degli ombretti scuri o l’eyeliner perché la palpebra ovviamente copre completamente la riga dell’eyeliner, oppure la palpebra si mangia un pezzo di ombretto e quindi i due occhi sembrano sempre diversi”.

Da qui, al netto di una indifferenza iniziale, il cambio di piani: “Se all’inizio non era una cosa che mi dava fastidio, ultimamente quando guardavo i vari video tutorial che giravo, ha iniziato a darmi un po’ più fastidio, proprio perché non ero mai soddisfatta del risultato finale”. Da qui la scelta di sottoporsi all’intervento.

I dettagli dell’operazione

La Zammatteo ha dato poi altri dettagli sull’intervento che dovrebbe avvenire il prossimo 12 aprile: “C’è una mia amica che l’ha fatta e dopo aver visto il prima e dopo, il cambiamento non è radicale, non è che cambierò, non è che mi vedrete diversa, semplicemente questa parte qui non ci sarà”, ha detto indicando sul volto la zona interessata dall’operazione.

Sugli effetti post operatori poi: “In teoria già nel giro di 10 giorni dovrei essere già presentabile, non posso prendere ovviamente il sole, devo stare molto attenta perché altrimenti ci sarà la cicatrice che diventa più scura”, ha aggiunto ancora l’influencer ed esperta di make up.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con la spiegazione sulla sua decisione:

