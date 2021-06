Claudia Venturini: chi è, età, Instagram, Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia, andrà in onda la prima puntata della nona edizione di ‘Temptation Island‘. Tra le protagoniste, anche Claudia Venturini che, assieme al fidanzato Ste Socionovo, sarà una delle coppie che affronterà il viaggio nei sentimenti.

Conosciamola meglio.

Claudia Venturini ha 26 anni, vive a Falconara Marittima. E’ fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo e sono andati a convivere quasi subito. Il 30 settembre 2018 il ragazzo le fa una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Comprano casa insieme. Si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma causa Covid, hanno spostato la data, per pronunciare il fatidico sì, al 7 agosto 2021.

Nell’ultimo anno le cose tra noi sono cambiate, ho perso il lavoro e ci siamo trovati a passare molto tempo in casa. Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure.