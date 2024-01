Presto scoprirà se il suo secondo figlio sarà un maschietto o una femminuccia, Chiara Nasti si prepara a diventare mamma bis.

Tra qualche ora Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sapranno se il loro secondo figlio sarà un maschietto oppure una splendida bimba. L’influencer ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan su Instagram alcuni dubbi e curiosità in vista del grande momento. In particolare la donna ha spiegato quali nome vorrebbe scegliere se il bebè fosse una femmina e anche che qualità vorrebbe prendesse da lei e dal papà.

Chiara Nasti, secondo figlio in arrivo: il nome e non solo

La Nasti ha spiegato che nella giornata di giovedì, se tutto andrà bene, lei e Zaccagni sapranno finalmente il sesso del loro secondo bebè. Nei genitori ci sono già alcune sensazioni e previsioni in merito: “Penso sia un altro maschietto. La cosa più importante di tutto, inutile specificarlo, è la salute. Ma mi auguro che sia una femminuccia, ora la sto desiderando tanto”.

Nel caso in cui dovesse proprio essere una splendida bimba, ecco i due nomi precescelti: “Sono indecisa tra Jennifer e Kimberly“.

Parlando, invece, delle qualità caratteriali che vorrebbe per il suo secondo figlio, la bella Chiara ha risposto ai fan: “Da me vorrei che prendesse la leggerezza/positività e allegria. Da Mattia il suo equilibrio, la sua professionalità e la sua bontà”.

Non mancano poi le parole sugli haters che spesso la attaccano. In tal senso l’influencer ha spiegato di essersi abituata: “Ho compreso da subito (per fortuna, altrimenti mi sarei ammazzata per quello che mi viene rivolto) che certi commenti provengono da persone così fasulle e irrealizzate nella vita che dar peso a certe cattiverie immotivate non sarebbe giusto”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia insieme al piccolo Thiago a completare il quadretto di famiglia molto tenere e dolce:

