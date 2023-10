Sfogo di Chiara Nasti che ha deciso di replicare a modo suo alle tante critiche recenti ricevute per alcune foto al mare.

Ha generato forte polemica un recente post Instagram di Chiara Nasti che si era mostrata in tutto il suo splendore in bikini con tanto di frase body positive riguardo all’amarsi così come si è. Parole che, come detto, non erano piaciute agli haters che avevano sottolineato come la sua frase risultasse ipocrita a causa dei suoi ipotetici interventi di chirurgia estetica. Ora, l’influencer ha fortemente replicato generando ancora più caos con i propri utenti.

La dura replica di Chiara Nasti agli haters

La moglie di Mattia Zaccagni, come ere prevedibile, non ha lasciato passare le tante critiche ricevute e ha deciso di fare un discorso piuttosto lungo e articolato prendendo come esempio non solo se stessa ma tutte quelle ragazze che, secondo lei, vengono criticate perché belle.

“Potete togliermi una curiosità? Perché tutte le ragazze belle qui su Instagram vengono ammazzate, condannate con un accanimento…”, ha esordito la Nasti in alcune stories. “Poi vedi la foto di una ragazza che non è chissà quanto bella, giusto per essere obiettiva, perchè ci sono comunque persone con cui madre natura è stata molto più generosa, non dobbiamo girarsi intorno, con una cattiveria, ma vi rendete conto che sono sempre persone?”.

Il ragionamento della bella Chiara è continuato: “Vedi le foto in cui sono belle, brave, hanno una personalità enorme, ma solo perché belle esteticamente vengono massacrate, Io devo capire”.

“A volte quando vado a leggerle e penso ‘guarda quanto è gelosa quela persona’. Mi interessa sapere il reale motivo che c’è sotto. Cioè, mi interessa davvero saperlo. Se c’è qualcuno bravo che riesce a darmi una spiegazione… non so, magari hanno ragione loro”.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer che ha portato alle critiche e alla successiva replica:

